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Кэйси Аффлека признали лучшим драматическим актёром

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Новости кино >>
9 января 2017
На 74-й церемонии вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» объявили имя лучшего актёра в драматическом фильме. Им стал Кэйси Аффлек, сыгравший в картине «Манчестер у моря».

Кэйси Аффлек в картине «Манчестер у моря»

В номинации «Лучший актёр второго плана» отметили наградой Аарона Тейлора-Джонсона за роль в ленте Тома Форда «Под покровом ночи».

В телевизионном конкурсе призы получили Билли Боб Торнтон (за многосерийную драму «Голиаф») и Дональд Гловер, исполнивший главную партию в «Атланте», которую ассоциация признала лучшим комедийным сериалом прошлого года.

«Ночному администратору» достались сразу три актёрских приза в категории, посвящённой телефильму или мини-сериалу. Том Хиддлстон отхватил «Золотой глобус» как лучший актёр. Хью Лори назвали мастером второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме. Кроме того, проект Сюзанны Бир победил в номинации «Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме» (Оливия Колман).
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Кэйси АффлекХью ЛориАарон Тейлор-ДжонсонБилли Боб ТорнтонТом ФордТом Хиддлстон
фильмы
Манчестер у моряПод покровом ночи

фотографии >>
Кэйси Аффлек в картине «Манчестер у моря»
Аарон Тейлор-Джонсон в фильме «Манчестер у моря»
Том Хиддлстон в «Ночном администраторе»
Хью Лори в «Ночном администраторе»
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