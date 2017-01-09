Кэйси Аффлека признали лучшим драматическим актёром

На 74
-й церемонии вручения премии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус»
объявили имя лучшего актёра в драматическом фильме. Им стал Кэйси Аффлек
, сыгравший в картине «Манчестер у моря»
.
В номинации «Лучший актёр второго плана» отметили наградой Аарона Тейлора-Джонсона
за роль в ленте Тома Форда «Под покровом ночи»
.
В телевизионном конкурсе призы получили Билли Боб Торнтон
(за многосерийную драму «Голиаф»
) и Дональд Гловер
, исполнивший главную партию в «Атланте»
, которую ассоциация признала лучшим комедийным сериалом прошлого года.
«Ночному администратору»
достались сразу три актёрских приза в категории, посвящённой телефильму или мини-сериалу. Том Хиддлстон
отхватил «Золотой глобус» как лучший актёр. Хью Лори
назвали мастером второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме. Кроме того, проект Сюзанны Бир
победил в номинации «Лучшая актриса второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме» (Оливия Колман
).
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