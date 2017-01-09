Изабель Юппер
получила «Золотой глобус»
за ленту Пола Верховена «Она»
в номинации «Лучшая актриса в драме». Картину также отметили наградой среди зарубежных фильмов.
За лучшую женскую роль второго плана была награждена статуэткой Виола Дэвис
за удачный образ в «Оградах»
.
Клер Фой
победила в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» благодаря сериалу «Корона»
, получившему статус лучшей телевизионной драмы. В комедийном жанре на телевидении всех превзошла Трейси Эллис Росс
(«Черноватый»
). Свой второй «Золотой глобус» получила Сара Полсон
, сыграв в «Американской истории преступлений»
, которая унесла с церемонии и приз за лучший телефильм или мини-сериал.
Легендарной Мерил Стрип
вручили почётный «Золотой глобус».
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