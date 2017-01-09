Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Изабель Юппер получила «Золотой глобус»

9 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
9 января 2017
Изабель Юппер получила «Золотой глобус» за ленту Пола Верховена «Она» в номинации «Лучшая актриса в драме». Картину также отметили наградой среди зарубежных фильмов.

Изабель Юппер («Она»)

За лучшую женскую роль второго плана была награждена статуэткой Виола Дэвис за удачный образ в «Оградах».

Клер Фой победила в номинации «Лучшая актриса в драматическом сериале» благодаря сериалу «Корона», получившему статус лучшей телевизионной драмы. В комедийном жанре на телевидении всех превзошла Трейси Эллис Росс («Черноватый»). Свой второй «Золотой глобус» получила Сара Полсон, сыграв в «Американской истории преступлений», которая унесла с церемонии и приз за лучший телефильм или мини-сериал.

Легендарной Мерил Стрип вручили почётный «Золотой глобус».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Кэйси Аффлека признали лучшим драматическим актёром
«Ла-Ла Ленд» стал безусловным фаворитом «Золотого глобуса»
«Ла-Ла Ленд» и «Лунный свет» стали лидерами «Золотого глобуса»
Поиск по меткам
Золотой глобус
персоны
Пол ВерховенВиола ДэвисСара ПолсонМерил СтрипКлер ФойИзабель Юппер
фильмы
Американская история преступленийОна

фотографии >>
Изабель Юппер («Она»)
Виола Дэвис
Команда «Американской истории преступлений» с наградами
Мерил Стрип
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Слава Бондаренко
5 января ушла из жизни оперная певица Слава Бондаренко.
Ом Пури
5 января ушёл из жизни индийский актёр Ом Пури.

День рождения >>

Юрий Анпилогов
Марго Арчибасова
Алексей Ванин
Нина Гогаева
Татьяна Панкова
Александр Сетейкин
Полина Фокина
Семён Фурман
Елена Чарквиани
Степан Шагайда
Нина Добрев
Сюзанна Йорк
Ли Ван Клиф
Юзеф Нальберчак
Барбара Поломская
Джоэли Ричардсон
Имелда Стонтон
все родившиеся 9 января >>

Афиша кино >>

Ла-Ла Ленд
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2016
По млечному пути
драма
Великобритания, Мексика, США, Сербия, 2016
2+1
комедия, семейное кино
Франция, 2016
Закон ночи
драма, криминальный фильм
США, 2016
Иллюзия любви
мелодрама
Франция, 2016
Не стучи дважды
фильм ужасов
Великобритания, 2016
Почему он?
комедия
США, 2016
Монстр-Траки
комедия, научная фантастика, семейное кино
США, 2016
Кредо убийцы
боевик, исторический фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
Великобритания, США, Франция, 2016
Без тормозов
комедия
Македония, Франция, 2016
Ложные признания
комедия
Франция, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью