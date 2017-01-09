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«Малыш и Карлсон» возвращаются, «Простоквашино» наносит ответный удар

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Новости кино >>
9 января 2017
«Союзмультфильм» планирует снять продолжение своих знаменитых картин – цикла о Простоквашино, дилогии «Малыш и Карлсон» и «Котёнка с улицы Лизюкова». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу студии.

«Малыш и Карлсон» возвращаются, «Простоквашино» наносит ответный удар

В настоящее время производство мультфильмов находится на стадии подготовительного периода (pre-production). В пресс-службе «Союзмультфильма» пояснили, что сейчас «все силы отданы переезду, текущим проектам и формированию новых планов». Переезд в новое здание на улице Академика Королёва проходит с декабря и продлится 2-3 месяца.

Мультфильм «Трое из Простоквашино» вышел на экраны в 1978 году, затем были сняты продолжения – «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Цикл создан режиссёром Владимиром Поповым по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот».

«Малыш и Карлсон» – рисованный мультипликационный фильм 1968 года режиссёра Бориса Степанцева, экранизация по мотивам первой части одноимённой трилогии Астрид Линдгрен. В 1970 году вышло продолжение – «Карлсон вернулся».

«Котёнок с улицы Лизюкова» – рисованный мультфильм 1988 года режиссёра Вячеслава Котёночкина.
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«Малыш и Карлсон» возвращаются, «Простоквашино» наносит ответный удар фотографии
«Малыш и Карлсон» возвращаются, «Простоквашино» наносит ответный удар фотографии
«Малыш и Карлсон» возвращаются, «Простоквашино» наносит ответный удар фотографии
«Малыш и Карлсон» возвращаются, «Простоквашино» наносит ответный удар фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Rosamunda   9.01.2017 - 19:59
Воображаю себе читать далее>>
№ 3
uiytrevsvgfc   9.01.2017 - 16:39
Простоквашино 2011 года не смог смотреть, хотя тот же создатель, и голос Валентины Талызиной читать далее>>
№ 2
викся (азов)   9.01.2017 - 14:53
А Вы видели продолжение про попугая Кешу? Я видела- это зрелище не для слабонервных. читать далее>>
№ 1
Balrog   9.01.2017 - 14:41
Боюсь даже представить, чего там современные "творцы" натворят. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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