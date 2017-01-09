«Малыш и Карлсон» возвращаются, «Простоквашино» наносит ответный удар

«Союзмультфильм»
планирует снять продолжение своих знаменитых картин – цикла о Простоквашино
, дилогии «Малыш и Карлсон»
и «Котёнка с улицы Лизюкова»
. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу студии.
В настоящее время производство мультфильмов находится на стадии подготовительного периода (pre-production). В пресс-службе «Союзмультфильма» пояснили, что сейчас «все силы отданы переезду, текущим проектам и формированию новых планов»
. Переезд в новое здание на улице Академика Королёва проходит с декабря и продлится 2-3 месяца.
Мультфильм «Трое из Простоквашино»
вышел на экраны в 1978
году, затем были сняты продолжения – «Каникулы в Простоквашино»
и «Зима в Простоквашино»
. Цикл создан режиссёром Владимиром Поповым
по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот»
.
«Малыш и Карлсон»
– рисованный мультипликационный фильм 1968
года режиссёра Бориса Степанцева
, экранизация по мотивам первой части одноимённой трилогии Астрид Линдгрен
. В 1970
году вышло продолжение – «Карлсон вернулся»
.
«Котёнок с улицы Лизюкова»
– рисованный мультфильм 1988
года режиссёра Вячеслава Котёночкина
.
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