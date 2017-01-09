Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Хью Лори и Рэйф Файнс присоединились к «Холмсу и Ватсону»

9 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
9 января 2017
Рэйф Файнс и Хью Лори снимутся в фильме «Холмс и Ватсон» (Holmes and Watson) – комедийной адаптации произведений Артура Конан Дойла. Сообщается, что Лори и Файнс исполнят «ключевые роли», однако имена их персонажей пока держатся в тайне.

Джон Си Рейли и Уилл Феррелл в образах доктора Ватсона и Шерлока Холмса

Образы знаменитого сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона на экране воплотят соответственно Уилл Феррелл и Джон Си Рейли, ранее снимавшиеся дуэтом в «Сводных братьях».

По поводу Файнса и Лори выдвигаются предположения, что один из них исполнит роль Майкрофта Холмса, а другой — профессора Мориарти.

Режиссёром проекта выступает Итан Коэн, он же написал сценарий. Съёмки недавно начались в Лондоне, дата выхода картины в прокат пока не называется.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Холмс и Ватсон решили подурачиться
персоны
Итан КоэнХью ЛориДжон Си РейлиРэйф ФайнсУилл Феррелл
фильмы
Сводные братья

фотографии >>
Хью Лори
Хью Лори и Рэйф Файнс присоединились к «Холмсу и Ватсону» фотографии
Уилл Феррелл и Джон Си Рейли
Рэйф Файнс
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Слава Бондаренко
5 января ушла из жизни оперная певица Слава Бондаренко.
Ом Пури
5 января ушёл из жизни индийский актёр Ом Пури.

День рождения >>

Юрий Анпилогов
Марго Арчибасова
Алексей Ванин
Нина Гогаева
Татьяна Панкова
Александр Сетейкин
Полина Фокина
Семён Фурман
Елена Чарквиани
Степан Шагайда
Нина Добрев
Сюзанна Йорк
Ли Ван Клиф
Юзеф Нальберчак
Барбара Поломская
Джоэли Ричардсон
Имелда Стонтон
все родившиеся 9 января >>

Афиша кино >>

2+1
комедия, семейное кино
Франция, 2016
Закон ночи
драма, криминальный фильм
США, 2016
Ла-Ла Ленд
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2016
По млечному пути
драма
Великобритания, Мексика, США, Сербия, 2016
Иллюзия любви
мелодрама
Франция, 2016
Не стучи дважды
фильм ужасов
Великобритания, 2016
Почему он?
комедия
США, 2016
Монстр-Траки
комедия, научная фантастика, семейное кино
США, 2016
Кредо убийцы
боевик, исторический фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
Великобритания, США, Франция, 2016
Без тормозов
комедия
Македония, Франция, 2016
Ложные признания
комедия
Франция, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью