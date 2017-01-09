Хью Лори и Рэйф Файнс присоединились к «Холмсу и Ватсону»

Рэйф Файнс
и Хью Лори
снимутся в фильме «Холмс и Ватсон» (Holmes and Watson)
– комедийной адаптации произведений Артура Конан Дойла
. Сообщается, что Лори
и Файнс
исполнят «ключевые роли», однако имена их персонажей пока держатся в тайне.
Образы знаменитого сыщика Шерлока Холмса
и его помощника доктора Ватсона
на экране воплотят соответственно Уилл Феррелл
и Джон Си Рейли,
ранее снимавшиеся дуэтом в «Сводных братьях»
.
По поводу Файнса
и Лори
выдвигаются предположения, что один из них исполнит роль Майкрофта Холмса
, а другой — профессора Мориарти
.
Режиссёром проекта выступает Итан Коэн
, он же написал сценарий. Съёмки недавно начались в Лондоне, дата выхода картины в прокат пока не называется.
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