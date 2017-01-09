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«Бэтмен против Супермена» готовится собрать большой урожай «Золотой малины»

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9 января 2017
Опубликован шорт-лист антипремии «Золотая малина 2017», сообщает портал Lenta.ru.

«Бэтмен против Супермена» готовится собрать большой урожай «Золотой малины»

Лидером по числу упоминаний в шорт-листе стал фантастический боевик Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». У него есть шанс побороться за антинаграду в шести категориях, включая «Худший фильм». Всего картина была упомянута восемь раз: Бен Аффлек и Генри Кавилл, а также Джесси Айзенберг и Джереми Айронс попали в номинации «Худший актёр» и «Худший актёр второго плана» соответственно.

Из шорт-листа будет выбрано по пять фильмов или артистов для каждой категории. Номинанты будут названы 23 января, за день до объявления претендентов на премию «Оскар». Лауреаты 37-й «Золотой малины» станут известны 25 февраля – по традиции, накануне церемонии вручения «Оскара».

Фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» вышел на большие экраны в марте 2016 года. Его бюджет составил около 250 миллионов долларов. В прокате картина показала себя вполне удачно — она собрала по всему миру более 850 миллионов долларов, несмотря на то что была фактически разгромлена кинокритиками.
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Рецензии:
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
персоны
Джесси АйзенбергДжереми АйронсБен АффлекГенри КавиллЗак Снайдер
фильмы
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости

фотографии >>
«Бэтмен против Супермена» готовится собрать большой урожай «Золотой малины» фотографии
Джереми Айронс
Бен Аффлек
«Бэтмен против Супермена» готовится собрать большой урожай «Золотой малины» фотографии
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