«Бэтмен против Супермена» готовится собрать большой урожай «Золотой малины»

Опубликован шорт-лист антипремии «Золотая малина 2017»
, сообщает портал Lenta.ru.
Лидером по числу упоминаний в шорт-листе стал фантастический боевик Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
. У него есть шанс побороться за антинаграду в шести категориях, включая «Худший фильм»
. Всего картина была упомянута восемь раз: Бен Аффлек
и Генри Кавилл
, а также Джесси Айзенберг
и Джереми Айронс
попали в номинации «Худший актёр»
и «Худший актёр второго плана»
соответственно.
Из шорт-листа будет выбрано по пять фильмов или артистов для каждой категории. Номинанты будут названы 23 января
, за день до объявления претендентов на премию «Оскар»
. Лауреаты 37
-й «Золотой малины» станут известны 25 февраля
– по традиции, накануне церемонии вручения «Оскара».
Фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
вышел на большие экраны в марте 2016
года. Его бюджет составил около 250
миллионов долларов. В прокате картина показала себя вполне удачно — она собрала по всему миру более 850
миллионов долларов, несмотря на то что была фактически разгромлена кинокритиками.
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