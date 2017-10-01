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90 лет со дня рождения Олега Ефремова

1 октября
2017 год

Новости кино >>
1 октября 2017
Сегодня, 1 октября, Народному артисту СССР, режиссёру театра и кино Олегу Ефремову исполнилось бы 90 лет.

90 лет со дня рождения Олега Ефремова

Олег Николаевич Ефремов окончил Школу-студию МХАТ в 1949 году и был приглашён в труппу Центрального детского театра, где за короткий срок сыграл более 20 ролей. Там же дебютировал как режиссёр постановкой водевиля «Димка-невидимка» (1955).

Одновременно начал преподавать в Школе-студии МХАТ, был ассистентом на курсе А. М. Карева, позднее профессором и заведующим кафедрой мастерства актёра.

В 1956 году, собрав вокруг себя студентов Школы-студии, своих ровесников и учеников (Галина Волчек, Лилия Толмачёва, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша, Олег Табаков, Виктор Сергачёв), организовал «Студию молодых актёров» (впоследствии — Московский театр «Современник») и стал художественным руководителем театра.

В 1970 году Олег Николаевич Ефремов принял приглашение старшего поколения мхатовских актёров и стал главным режиссёром МХАТа. За тридцать лет в Художественном театре он поставил более 40 спектаклей и сам сыграл в 14 из них. Поставил все крупнейшие пьесы А.П. Чехова.
Один из создателей и первый секретарь Правления Союза театральных деятелей СССР. Член КПСС с 1955 года.

Скончался 24 мая 2000 года в своей квартире, на 73-м году жизни. Похоронен 31 мая на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 2).

Олег Ефремов был несколько раз женат. Имел дочь и сына — актёра Михаила Ефремова (1963 г.р.) от брака с актрисой Аллой Покровской.

1 октября, в день памяти своего первого художественного руководителя, пройдёт традиционный сбор труппы и открытие сезона театра «Современник», а в фойе Другой сцены откроется арт-пространство «Ефремов». В Московском Художественном театре имени Чехова, с которым тесно была связана творческая жизнь Олега Николаевича, состоится вечер «Наш Ефремов». В «Зеленом фойе» театра откроется выставка, посвященная Олегу Ефремову, на которой будут представлены раритетные фотографии, личные вещи и костюмы. В Государственном Кремлевском дворце в этот день пройдёт «Вечер в духе времени», посвященный 90-летию со дня рождения артиста, сообщает ТАСС. Участниками концерта-посвящения станут друзья и коллеги Олега Николаевича, его дети и внуки. На сцене ожидаются Александр Калягин, Олег Меньшиков, Александр Митта, Михаил Ефремов, Иосиф Кобзон, Лариса Долина, артисты «Современника», РАМТа, Малого театра. Прозвучат видеообращения Галины Волчек и Олега Табакова.
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