Москвичи увидят Чарли Чаплина в сопровождении оркестра под руководством Владимира Спивакова

В XV-ом юбилейном концертном сезоне Московского международного Дома музыки
, открывающемся 1 октября, намечено несколько кинематографических программ, сообщает пресс-служба Дома.
В рамках абонемента «Музыка мирового кинематографа»
запланировано три концерта, первый из которых, «Музыка итальянского кино»
, состоится 3 октября в 19:00
в Светлановском зале. На концерте будет представлено творчество Эннио Морриконе
, сотрудничавшего со многими великими режиссерами - от Серджо Леоне
и Пьера Паоло Пазолини
до Квентина Тарантино
; Нино Роты
, написавшего саундтреки практически для всех фильмов Феллини
; Никола Пьовани
, в числе достижений которого – саундтрек к фильму «Джинджер и Фред
», а также премия «Оскар» за музыку к блокбастеру «Жизнь прекрасна
». Музыка прозвучит в исполнении симфонического оркестра «Новая Россия»
(художественный руководитель и главный дирижер – Юрий Башмет
), дирижёр проекта - итальянец Никола Джулиани
.
Показ одного из самых известных фильмов немого кинематографа - картины «Огни большого города
», в которой Чарли Чаплин
впервые выступил в качестве композитора, состоится в Светлановском зале ММДМ 17 октября
2017 года. Демонстрация киноленты пройдет в «живом» сопровождении Национального филармонического оркестра России
под руководством Владимира Спивакова
. С 2009-го года маэстро и Национальный филармонический оркестр России с оглушительным успехом представляли картину во многих городах России и за рубежом.
«Чаплин – великий поэт, который глубоко проник в сущность человеческой натуры
, – говорит Владимир Спиваков, - он взывает к лучшим сторонам нашей души. Он был человеком, который хорошо понимал, что мы все находимся на краю пропасти и что жизнь человеческая – это воспоминание об одном мимолетном дне, проведенном в гостях. Чаплин показал нам хрупкость человеческой жизни… Показал, что нужно верить и надеяться и что настоящее чувство может победить многие вещи».
С расписанием концертов можно ознакомиться на сайте ММДМ
.
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