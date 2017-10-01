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Москвичи увидят Чарли Чаплина в сопровождении оркестра под руководством Владимира Спивакова

1 октября
2017 год

Новости кино >>
1 октября 2017
В XV-ом юбилейном концертном сезоне Московского международного Дома музыки, открывающемся 1 октября, намечено несколько кинематографических программ, сообщает пресс-служба Дома.

Москвичи увидят Чарли Чаплина в сопровождении оркестра под руководством Владимира Спивакова

В рамках абонемента «Музыка мирового кинематографа» запланировано три концерта, первый из которых, «Музыка итальянского кино», состоится 3 октября в 19:00 в Светлановском зале. На концерте будет представлено творчество Эннио Морриконе, сотрудничавшего со многими великими режиссерами - от Серджо Леоне и Пьера Паоло Пазолини до Квентина Тарантино; Нино Роты, написавшего саундтреки практически для всех фильмов Феллини; Никола Пьовани, в числе достижений которого – саундтрек к фильму «Джинджер и Фред», а также премия «Оскар» за музыку к блокбастеру «Жизнь прекрасна». Музыка прозвучит в исполнении симфонического оркестра «Новая Россия» (художественный руководитель и главный дирижер – Юрий Башмет), дирижёр проекта - итальянец Никола Джулиани.

Показ одного из самых известных фильмов немого кинематографа - картины «Огни большого города», в которой Чарли Чаплин впервые выступил в качестве композитора, состоится в Светлановском зале ММДМ 17 октября 2017 года. Демонстрация киноленты пройдет в «живом» сопровождении Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова. С 2009-го года маэстро и Национальный филармонический оркестр России с оглушительным успехом представляли картину во многих городах России и за рубежом.

«Чаплин – великий поэт, который глубоко проник в сущность человеческой натуры, – говорит Владимир Спиваков, - он взывает к лучшим сторонам нашей души. Он был человеком, который хорошо понимал, что мы все находимся на краю пропасти и что жизнь человеческая – это воспоминание об одном мимолетном дне, проведенном в гостях. Чаплин показал нам хрупкость человеческой жизни… Показал, что нужно верить и надеяться и что настоящее чувство может победить многие вещи».

С расписанием концертов можно ознакомиться на сайте ММДМ.
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фильмы
Джинджер и ФредЖизнь прекраснаОгни большого города

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