ревью

«Люди в чёрном» вернутся на большой экран

Москвичи увидят Чарли Чаплина в сопровождении оркестра под руководством Владимира Спивакова

90 лет со дня рождения Олега Ефремова

Актриса не собиралась больше играть Саманту Джонс

Ким Кэтролл ответила на обвинения Сары Джессики Паркер в неадекватности

Интервью

Дени Вильнев: «Это очень деликатный момент, когда люди адаптируют что-то, что было частью твоего детства»

Режиссер нового «Бегущего по лезвию» - о будущем, российской культуре, комиксах, больших проектах и сериалах