«Люди в чёрном» вернутся на большой экран

Sony Pictures активно работает над расширением своей франшизы «Люди в чёрном
», уже принесшей в копилку студии более миллиарда долларов, сообщает портал Deadline
.
За сценарий нового проекта взялись Мэтт Холлоуэй
и Арт Маркус
(«Железный человек
», «Трансформеры: Последний рыцарь
»). Участие Уилла Смита
и Томми Ли Джонса
не ожидается; продолжение истории станет проработкой уже существующего фантастического мира, рассказом о секретной силе чёрного цвета, защищающего Землю от атак инопланетных злодеев, отбросов Вселенной. Сосредоточившись на новых персонажах, проект станет более масштабным. Таким образом, можно говорить о перезагрузке франшизы, подобно той, что произошла с «Парком юрского периода
» с выходом «Мира юрского периода
». Исполнительным продюсером картины останется Стивен Спилберг
.
Первоначально ожидалось, что новые «Люди в черном», рассказывающие о приключениях агентов секретной службы, контролирующих поведение пришельцев на Земле, станут мэшапом, пересечением с другой франшизой Sony Pictures, «21 Jump Street
», в котором чёрные костюмы спецагентов наденут персонажи Ченнинга Татума
и Ионы Хилла
. Однако эта идея пока находится в разработке.
Датой релиза нового фильма о «людях в черном» объявлено 17 мая 2019 года
.
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