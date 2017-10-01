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«Люди в чёрном» вернутся на большой экран

1 октября
2017 год

Новости кино >>
1 октября 2017
Sony Pictures активно работает над расширением своей франшизы «Люди в чёрном», уже принесшей в копилку студии более миллиарда долларов, сообщает портал Deadline.

«Люди в чёрном» вернутся на большой экран


За сценарий нового проекта взялись Мэтт Холлоуэй и Арт МаркусЖелезный человек», «Трансформеры: Последний рыцарь»). Участие Уилла Смита и Томми Ли Джонса не ожидается; продолжение истории станет проработкой уже существующего фантастического мира, рассказом о секретной силе чёрного цвета, защищающего Землю от атак инопланетных злодеев, отбросов Вселенной. Сосредоточившись на новых персонажах, проект станет более масштабным. Таким образом, можно говорить о перезагрузке франшизы, подобно той, что произошла с «Парком юрского периода» с выходом «Мира юрского периода». Исполнительным продюсером картины останется Стивен Спилберг.

Первоначально ожидалось, что новые «Люди в черном», рассказывающие о приключениях агентов секретной службы, контролирующих поведение пришельцев на Земле, станут мэшапом, пересечением с другой франшизой Sony Pictures, «21 Jump Street», в котором чёрные костюмы спецагентов наденут персонажи Ченнинга Татума и Ионы Хилла. Однако эта идея пока находится в разработке.

Датой релиза нового фильма о «людях в черном» объявлено 17 мая 2019 года.
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