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Моника Белуччи заинтересовалась некромантией

1 октября
2017 год

Новости кино >>
1 октября 2017
Итальянская киноактриса Моника Белуччи присоединилась к актёрской команде научно-фантастического фильма ужасов «Некромант» от австралийских режиссёров, братьев Киа и Тристана Роуч-Тернеров, сообщает портал Deadline.

Моника Белуччи заинтересовалась некромантией

«Некромант» снимается на стыке жанров научной фантастики, ужасов и комедии, привычных для творческого дуэта, в 2014-м году выпустившим успешный комедийный ужастик «Полынь: Дорога мёртвых», о локальном зомби-апокалипсисе. Согласие звезды Киа Роуч-Тернер и продюсеры будущего фильма встретили с восторгом: «Моника Белуччи привнесёт в наш проект свой исключительный талант и гламур, и мы счастливы, что она поработает вместе с группой наших начинающих актеров».

Съёмки фильма начнутся в Сиднее уже в этом году.
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