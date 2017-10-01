Моника Белуччи заинтересовалась некромантией

Итальянская киноактриса Моника Белуччи
присоединилась к актёрской команде научно-фантастического фильма ужасов «Некромант»
от австралийских режиссёров, братьев Киа
и Тристана Роуч-Тернеров
, сообщает портал Deadline
.
«Некромант» снимается на стыке жанров научной фантастики, ужасов и комедии, привычных для творческого дуэта, в 2014-м году выпустившим успешный комедийный ужастик «Полынь: Дорога мёртвых»
, о локальном зомби-апокалипсисе. Согласие звезды Киа Роуч-Тернер и продюсеры будущего фильма встретили с восторгом: «Моника Белуччи привнесёт в наш проект свой исключительный талант и гламур, и мы счастливы, что она поработает вместе с группой наших начинающих актеров».
Съёмки фильма начнутся в Сиднее уже в этом году.
обсуждение >>