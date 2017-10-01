На территории «ГЛАВКИНО» началось строительство киногорода

В Москве запущен масштабный кинопроект под рабочим названием «Годунов», производства кинокомпании «Москино» по заказу телеканала «Россия-1».
фото: пресс-служба кинотелевизионного комплекса «ГЛАВКИНО»
Об этом 1 октября, в ходе мероприятия по посадке яблоневого сада на территории кинотелевизионного комплекса «ГЛАВКИНО» объявила продюсер исторической ленты Мария Ушакова, сообщает пресс-служба комплекса. Снимать сериал будут в его павильоне и на натурной площадке. На участке площадью порядка 13 тыс. кв. метров уже началось возведение декораций. В натуральную величину воссоздаются объекты Старой Москвы, такие как Покровский Собор, Покровские ворота, Кремлевская стена, Красная площадь, Фроловская башня, двор и дом Годуновых, торговые палаты, посольства и многое другое. Высота некоторых строений будет доходить до 15 метров. В павильоне будут воссозданы интерьеры Кремля. Художник-постановщик проекта – Евгений Качанов.
Генеральный директор «ГЛАВКИНО», старший вице-президент Банка ВТБ Владислав Мельников: «Сериал под рабочим названием «Годунов» станет уже второй по счету картиной, когда мы задействуем свое уличное пространство, напомню, у нас проходили съемки фильма «Викинг» Андрея Кравчука, и был полностью отстроен старый деревянный город. Декорации к фильму «Годунов» обещают быть еще более масштабными. Сейчас менеджмент «ГЛАВКИНО» прорабатывает вопрос организации экскурсий на территорию нового киногорода, поскольку застройка будет представлять интерес с исторической точки зрения. Над декорациями работает целая группа профессиональных историков, искусствоведов, детально изучающих архитектуру эпохи».
Историческая сага о семье Годуновых охватит целую эпоху, начиная со смерти Ивана Грозного и заканчивая восшествием на престол Михаила Романова. Режиссёр картины Алексей Андрианов.
обсуждение >>