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На территории «ГЛАВКИНО» началось строительство киногорода

1 октября
2017 год

Новости кино >>
1 октября 2017
В Москве запущен масштабный кинопроект под рабочим названием «Годунов», производства кинокомпании «Москино» по заказу телеканала «Россия-1».

На территории «ГЛАВКИНО» началось строительство киногорода
фото: пресс-служба кинотелевизионного комплекса «ГЛАВКИНО»


Об этом 1 октября, в ходе мероприятия по посадке яблоневого сада на территории кинотелевизионного комплекса «ГЛАВКИНО» объявила продюсер исторической ленты Мария Ушакова, сообщает пресс-служба комплекса. Снимать сериал будут в его павильоне и на натурной площадке. На участке площадью порядка 13 тыс. кв. метров уже началось возведение декораций. В натуральную величину воссоздаются объекты Старой Москвы, такие как Покровский Собор, Покровские ворота, Кремлевская стена, Красная площадь, Фроловская башня, двор и дом Годуновых, торговые палаты, посольства и многое другое. Высота некоторых строений будет доходить до 15 метров. В павильоне будут воссозданы интерьеры Кремля. Художник-постановщик проекта – Евгений Качанов.

Генеральный директор «ГЛАВКИНО», старший вице-президент Банка ВТБ Владислав Мельников: «Сериал под рабочим названием «Годунов» станет уже второй по счету картиной, когда мы задействуем свое уличное пространство, напомню, у нас проходили съемки фильма «Викинг» Андрея Кравчука, и был полностью отстроен старый деревянный город. Декорации к фильму «Годунов» обещают быть еще более масштабными. Сейчас менеджмент «ГЛАВКИНО» прорабатывает вопрос организации экскурсий на территорию нового киногорода, поскольку застройка будет представлять интерес с исторической точки зрения. Над декорациями работает целая группа профессиональных историков, искусствоведов, детально изучающих архитектуру эпохи».

Историческая сага о семье Годуновых охватит целую эпоху, начиная со смерти Ивана Грозного и заканчивая восшествием на престол Михаила Романова. Режиссёр картины Алексей Андрианов.
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