Юрий Быков позвал Дениса Шведова поработать на «Заводе»

Юрий Быков
приступил к съёмкам триллера «Завод»
, сообщает пресс-служба видеосервиса премьерных фильмов и сериалов на русском языке Start.ru, взявшего на себя производство картины совместно с компанией «Фильмы Навсегда Медиа», кинокомпанией «Кода» и французской студией KinoVista.
Это история группы простых рабочих из глубинки, которые узнают, что их завод собираются закрыть, а их всех уволить. Рабочие берут в заложники олигарха, который решил разорить завод, которому они отдали всю жизнь. Исход боя решит, кто прав: богатые или бедные. В главных ролях заняты Денис Шведов
, Андрей Смоляков
, Владислав Абашин
, Александр Бухаров
и Иван Янковский
. За визуальную составляющую отвечает оператор Владимир Ушаков
(«Пьяная фирма»
). Съёмки продлятся до конца ноября, а в прокат картина выйдет весной будущего года.
«После выхода "Дурака" прошло уже три года, я всё это время занимался сериалами. Но у меня есть обязательства перед моими зрителями, они уже довольно долго ждут нового фильма. Я не могу их подвести и сейчас отказался от ряда других проектов, чтобы сконцентрироваться наконец на своём "Заводе", проекте, который вынашивал все эти годы.
Мне захотелось сделать жёсткий мужской триллер, но с социальной подоплёкой. На заводах всегда существуют проблемы, у рабочих много претензий к хозяину, а у хозяина — к рабочим. Эта тема показалась мне очень хорошей основой для создания триллера. Будут и перестрелки, и драки, и конфликтные диалоги. Это очень динамичная картина. В какой-то степени "Завод" — это социальный боевик о конфликте двух абсолютно разных мужских архетипов», —
поведал о своём новом фильме режиссёр, сценарист и продюсер Юрий Быков.
«Для меня счастье — работать с таким режиссёром, как Юрий Быков. У него я готов сниматься даже в эпизодах. Сценарии Быкова уникальны и являют собой Искусство с самой большой буквы. И мне будет очень интересно сыграть персонажа, который не щадит себя ради поставленной цели», —
рассказал о пятой совместной работе с Юрием Быковым исполнитель главной роли Денис Шведов.
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