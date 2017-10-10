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Юрий Быков позвал Дениса Шведова поработать на «Заводе»

10 октября
2017 год

Новости кино >>
10 октября 2017
Юрий Быков приступил к съёмкам триллера «Завод», сообщает пресс-служба видеосервиса премьерных фильмов и сериалов на русском языке Start.ru, взявшего на себя производство картины совместно с компанией «Фильмы Навсегда Медиа», кинокомпанией «Кода» и французской студией KinoVista.

Юрий Быков позвал Дениса Шведова поработать на «Заводе»

Это история группы простых рабочих из глубинки, которые узнают, что их завод собираются закрыть, а их всех уволить. Рабочие берут в заложники олигарха, который решил разорить завод, которому они отдали всю жизнь. Исход боя решит, кто прав: богатые или бедные. В главных ролях заняты Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Александр Бухаров и Иван Янковский. За визуальную составляющую отвечает оператор Владимир Ушаков («Пьяная фирма»). Съёмки продлятся до конца ноября, а в прокат картина выйдет весной будущего года.

«После выхода "Дурака" прошло уже три года, я всё это время занимался сериалами. Но у меня есть обязательства перед моими зрителями, они уже довольно долго ждут нового фильма. Я не могу их подвести и сейчас отказался от ряда других проектов, чтобы сконцентрироваться наконец на своём "Заводе", проекте, который вынашивал все эти годы.
Мне захотелось сделать жёсткий мужской триллер, но с социальной подоплёкой. На заводах всегда существуют проблемы, у рабочих много претензий к хозяину, а у хозяина — к рабочим. Эта тема показалась мне очень хорошей основой для создания триллера. Будут и перестрелки, и драки, и конфликтные диалоги. Это очень динамичная картина. В какой-то степени "Завод" — это социальный боевик о конфликте двух абсолютно разных мужских архетипов», — поведал о своём новом фильме режиссёр, сценарист и продюсер Юрий Быков.

Юрий Быков позвал Дениса Шведова поработать на «Заводе»

«Для меня счастье — работать с таким режиссёром, как Юрий Быков. У него я готов сниматься даже в эпизодах. Сценарии Быкова уникальны и являют собой Искусство с самой большой буквы. И мне будет очень интересно сыграть персонажа, который не щадит себя ради поставленной цели», — рассказал о пятой совместной работе с Юрием Быковым исполнитель главной роли Денис Шведов.
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