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Владимир Машков возглавил музыкальную роту

10 октября
2017 год

Новости кино >>
10 октября 2017
Владимир Машков вновь поработает с режиссёром Кареном Оганесяном после «Домового» и «Налёта». Согласно пресс-службе телеканала НТВ, народный артист Российской Федерации исполнит главную роль, дирижёра музыкальной роты, в шестисерийной военной драме «Юбилейный встречный», чьё производство стартовало на днях.

Владимир Машков возглавил музыкальную роту
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

1991-й год. Некогда единый и могучий Советский Союз начинает раскалываться изнутри. Жители удалённого кишлака Среднеазиатской республики с тревогой слышат новости о волнениях, прокатывающихся по стране. У них пока всё спокойно, ведь здесь местные давно живут бок о бок с русскими. Но в это время в горах появился отряд боевиков, перешедших из-за границы для раскачки ситуации в регионе. На защиту посёлка встают юные музыканты полкового оркестра, вернувшиеся после несостоявшегося музыкального конкурса к пустым баракам — их полк получил срочный приказ о передислокации и ушёл.

«Этот проект интересен тем, что мы все пережили этот период, когда вдруг дружеские народы почему-то оказались врагами. И как-то хотелось показать, с чего всё это началось и кому это было нужно. Тут есть оригинальная история нашей страны, наших героев. Сняв две адаптации мне, конечно, хотелось сделать что-то оригинальное. Мне кажется, про военный оркестр ничего подобного не было. И это очень вдохновило, что людям, которых не научили биться и воевать, пришлось взять в руки оружие. История повествует о том, как важно в этой ситуации оставаться человеком и не переходить какую-то грань. Я думаю, что про это будет интересно смотреть. Наш главный герой – гений, который в жизни всё упустил и у него остался последний шанс показать, чего он стоит, и он собрал самый лучший оркестр. Он хочет показать, как для армии важна музыка, потому что музыка – это дух армии, который ведёт армию вперёд. Но, к сожалению, им придётся воевать, но всё равно музыка победит и победит человеческое лицо в этой истории, а не зло», — рассказал о сериале Карен Оганесян.

Компанию Машкову составят Ольга Медынич, Алексей Шевченков, Сабина Ахмедова и другие актёры. Продюсером сериала является Рубен Дишдишян, а сценарий написали Илья Тилькин и Дмитрий Ланчихин. Съёмки будут проходить в Узбекистане, который предстанет на экране безымянной Среднеазиатской Республикой.
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