На фестивале в Хайфе состоялась премьера фильма NO-ONE

«Идея родилась очень давно, лет 20 назад. Во время путча я сам подростком отдыхал в Крыму, и вот по каким-то юношеским воспоминаниям, скорее эмоциональным, я написал сценарий, который был очень далек от того фильма, который мы представили на фестивале. В 2008-2009 годах я даже снимал по нему картину, но наступил финансовый кризис, и по разным причинам этот проект остался не завершённым. В какой-то момент отец взялся за тот мой сценарий, но в итоге написал новый, включив в него что-то из прежнего. События, на фоне которых развивается история, значат для него гораздо больше, чем для меня. Мне было 16 лет, а он к этому моменту уже всё-таки 40 лет прожил в определённой стране, которая перестала существовать», — рассказал о своей работе Лев Прудкин.
фото: Пресс-служба фильма NO-ONE
«Я очень хорошо помню эти четыре дня, я был в этот момент в Москве и помню свои ощущения: революции, перелома и того, что никому непонятно, что теперь будет. Мне, кажется, эта атмосфера очень точно передана в фильме, и это меня сильно задевает. Кино должно делать человека лучше и умнее. Мне кажется, этот фильм очень чувственный, в нём есть эротика и химия, которой очень трудно добиться. К тому же это очень личное кино, сегодня это большая привилегия — снимать кино, не оглядываясь постоянно, на такую страшную вещь, как касса. Именно это и называется искусством», — заявил после просмотра Егор Кончаловский.
фото: Пресс-служба фильма NO-ONE
«Прочитав сценарий, я сразу вспомнил свои булгаковские роли. В юности мне много приходилось играть Булгакова, а в зрелости, будете смеяться — Андропова. Давным-давно мы с Владимиром Прудкиными делали спектакль "Фантазии об Иване", это был коллаж на основе болгарской пьесы, и у меня там была роль эдакого мефистофелевского типа. Для дипломного спектакля Елена Сергеевна Булгакова, вдова писателя, разрешила нам поставить "Мольера", и я играл короля Людовика. Потом мы с Прудкиным делали антрепризу – впервые в Советском Союзе – по роману «Мастер и Маргарита», и я играл Воланда. Очень важная для меня в жизни оказалась роль. Часто его играют изворотливым бесом, а ведь он философ. У него своя особенная точка зрения на мир – вид сверху. Он знает всё, что было до, что будет после, и удивляется, что же это люди так суетятся. Вот и Андропов тоже видит одновременно весь мир и всю страну, понимает все сложности. Вот из этого коктейля и сложился мой Олег Сергеевич», — рассказал Вячеслав Жолобов, исполнитель роли генерала КГБ Олега Сергеевича.
обсуждение >>