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«Революция — это я»: Константин Хабенский в трейлере «Троцкого»

10 октября
2017 год

Новости кино >>
10 октября 2017
Опубликован трейлер восьмисерийного биографического сериала Александра Котта и Константина Статского «Троцкий» с Константином Хабенским в заглавной роли.

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В мае 1940 года на окраине Мехико отряд переодетых полицейскими мексиканских коммунистов нападает на дом бывшего лидера русской революции — Льва Троцкого. В течение четверти часа они расстреливают дом, но по невероятному стечению обстоятельств Троцкий и его жена выживают. Потеряв за одиннадцать лет изгнания почти всех близких и родных, Троцкий понимает: его вечный враг Сталин будет преследовать его до конца дней. От него можно бежать, но нельзя спрятаться. И Троцкий решает дать бой. Но его оружием станут не пули, а слова. Он хочет оставить политическое завещание, впервые полностью и искренне рассказав о том, как еврейскому юноше удалось стать пророком нового мира и разрушить крупнейшую империю. Для записи воспоминаний он приглашает своего идейного противника - симпатизирующего Сталину канадского журналиста, чтобы обратить его в свою веру, чтобы он обратил в неё человечество... Это история человека, изменившего мир навсегда, и заплатившего за это всем, что у него было.

Компанию Хабенскому составили Ольга Сутулова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Михаил Пореченков, Вильма Кутавичюте, Сергей Гармаш, Артём Быстров, Сергей Безруков и другие популярные актёры отечественного кино.

В эфире Первого канала «Троцкий» появится в начале ноября.
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фильмы
Троцкий

обсуждение >>
№ 1
Lightpower (Москва)   10.10.2017 - 14:49
Уже представляю эти кирпичные города в политических пабликах и на кинофорумах... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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