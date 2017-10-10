«Революция — это я»: Константин Хабенский в трейлере «Троцкого»

Опубликован трейлер восьмисерийного биографического сериала Александра Котта
и Константина Статского «Троцкий»
с Константином Хабенским
в заглавной роли.
В мае 1940 года на окраине Мехико отряд переодетых полицейскими мексиканских коммунистов нападает на дом бывшего лидера русской революции — Льва Троцкого. В течение четверти часа они расстреливают дом, но по невероятному стечению обстоятельств Троцкий и его жена выживают. Потеряв за одиннадцать лет изгнания почти всех близких и родных, Троцкий понимает: его вечный враг Сталин будет преследовать его до конца дней. От него можно бежать, но нельзя спрятаться. И Троцкий решает дать бой. Но его оружием станут не пули, а слова. Он хочет оставить политическое завещание, впервые полностью и искренне рассказав о том, как еврейскому юноше удалось стать пророком нового мира и разрушить крупнейшую империю. Для записи воспоминаний он приглашает своего идейного противника - симпатизирующего Сталину канадского журналиста, чтобы обратить его в свою веру, чтобы он обратил в неё человечество... Это история человека, изменившего мир навсегда, и заплатившего за это всем, что у него было.
Компанию Хабенскому составили Ольга Сутулова
, Максим Матвеев
, Евгений Стычкин
, Михаил Пореченков
, Вильма Кутавичюте
, Сергей Гармаш
, Артём Быстров
, Сергей Безруков
и другие популярные актёры отечественного кино.
В эфире Первого канала «Троцкий» появится в начале ноября.
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