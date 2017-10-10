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Медвежонок Паддингтон вновь заговорит голосом Александра Олешко

10 октября
2017 год

Новости кино >>
10 октября 2017
Александр Олешко приступил к работе на картиной «Приключения Паддингтона 2». Актёр провел первую серию записи на студии, сообщает пресс-служба компании «Вольга», ответственной за российский прокат сиквела семейной ленты трёхлетней давности.

Медвежонок Паддингтон вновь заговорит голосом Александра Олешко
фото: Пресс-служба компании «Вольга»

«Это большое счастье - играть самого вежливого медведя на свете. Это точное попадание в мой внутренний мир. Оказывается, я медвежонок. Мне очень приятно, когда зрители говорят, что качества, которыми наделён Паддингтон, совпадают с моими человеческими качествами. Как и Паддингтон, я до сих пор удивляюсь или попадаю в разные смешные ситуации, верю в любовь, чудо, добро...
Когда я смотрел первую часть на премьере в кинотеатре, я забыл, что этот медвежонок говорит моим голосом и переживал вместе с детьми и родителями, кто был в зале. И для меня это самый прекрасный эффект от кинематографического произведения. Это очень доброе, мотивирующее, атмосферное кино вне времени. Когда я случайно попадаю на этот фильм на каком-то из телеканалов, всегда останавливаюсь и смотрю...
Это единственная роль, к работе над которой можно не готовиться. Просто нужно вспомнить, каким бы я хотел быть всегда, открытым, доверчивым, перестать быть острожным, каким обычно бывают взрослые люди. Паддингтон настолько доверяет этому миру, из-за этого постоянно попадает во всевозможные странные и даже опасные ситуации, из которых прелестно выходит. И его фирменная реакция удивления "Ооооо" очень подходит и мне. Я тоже так часто реагирую (смеётся)...

«Приключения Паддингтона 2»
фото: Пресс-служба компании «Вольга»

Мой маленький кот Вальтик очень похож на Паддингтона своими повадками, своим хулиганским, но очень добрым расположением. И когда после озвучания Паддингтона я прихожу домой, у меня ощущение, что мои коты тоже вот-вот со мной заговорят. Благодаря этому фильму у меня есть счастливая возможность оказаться в совершенно другом параллельном мире, где животные разговаривают и точно понимают наш язык. И они гораздо добрее и тоньше, чем человек. Паддингтон открыл для меня дверь в моё детство, когда я дома копировал мультипликационных персонажей, обожал Кота Леопольда и его любимую фразу "Ребята, давайте жить дружно". Я как бы репетировал свою взрослую жизнь актёра, который мечтает озвучивать анимационных персонажей. Ведь в советское время любимые актёры страны гениально озвучивали наших любимых героев. Это моя сбывшаяся мечта — озвучивать фильм, где есть анимационный персонаж. Ну, и, конечно, оказаться в мире детства своих зрителей. Мне очень приятно, когда подходят люди и говорят: "Олешко, как же мы любим Вашего Паддингтона!". Когда артиста узнают по голосу, это дорогого стоит», — поделился впечатлениями от работы над обеими частями Александр Олешко.

Вторая часть «Приключений Паддингтона» появится на российских экранах 18 января будущего года.
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«Приключения Паддингтона 2»
«Приключения Паддингтона 2»
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