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Бенедикт Камбербэтч предстал в образе Томаса Эдисона в трейлере «Войны токов»

10 октября
2017 год

Новости кино >>
10 октября 2017
Опубликован дублированный трейлер биографической драмы Альфонсо Гомеса-Рехона «Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

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Действие фильма разворачивается в Америке конца 19 – начала 20 века. В центре сюжета, основанного на реальных событиях, противостояние великих изобретателей, промышленников, инженеров: Томаса Эдисона (Камбербэтч), Джорджа Вестингауза (Майкл Шэннон) и Николы Теслы (Николас Холт). Первый выступал за распространение в США постоянного тока, а Тесла и Вестингауз – за переход на переменный ток. В мировой истории эта борьба получила название «война токов». Длилась она более 100 лет и завершилось совсем недавно – в 2007 году.

Бенедикт Камбербэтч, рассказывая о своей роли в фильме, назвал Эдисона «павшим героем»: «Он мог бы войти в историю как Стив Джобс, Билл Гейтс или Марк Цукерберг, но сам себя лишил этой возможности. Эдисон мог стать для человечества "Богом" промышленности, но из-за его одержимости выиграть «войну токов» любыми способами потерял самого себя. Это был замечательный человек со множеством недостатков».

Помимо вышеназванных актёров, в картине также снялись Том Холланд, Кэтрин Уотерстон и Таппенс Мидлтон. Продюсерами выступают Тимур Бекмамбетов, Харви Вайнштейн и Бэзил Иваник. В российский прокат «Война токов» выйдет 22 февраля 2018 года.
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Бенедикт Камбербэтч предстал в образе Томаса Эдисона в трейлере «Войны токов» фотографии
Бенедикт Камбербэтч предстал в образе Томаса Эдисона в трейлере «Войны токов» фотографии
Бенедикт Камбербэтч предстал в образе Томаса Эдисона в трейлере «Войны токов» фотографии
Бенедикт Камбербэтч предстал в образе Томаса Эдисона в трейлере «Войны токов» фотографии
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