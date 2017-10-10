Бенедикт Камбербэтч предстал в образе Томаса Эдисона в трейлере «Войны токов»

Опубликован дублированный трейлер биографической драмы Альфонсо Гомеса-Рехона «Война токов»
с Бенедиктом Камбербэтчем
в главной роли.
Действие фильма разворачивается в Америке конца 19 – начала 20 века. В центре сюжета, основанного на реальных событиях, противостояние великих изобретателей, промышленников, инженеров: Томаса Эдисона
(Камбербэтч), Джорджа Вестингауза
(Майкл Шэннон
) и Николы Теслы
(Николас Холт
). Первый выступал за распространение в США постоянного тока, а Тесла и Вестингауз – за переход на переменный ток. В мировой истории эта борьба получила название «война токов». Длилась она более 100 лет и завершилось совсем недавно – в 2007 году.
Бенедикт Камбербэтч, рассказывая о своей роли в фильме, назвал Эдисона «павшим героем»
: «Он мог бы войти в историю как Стив Джобс, Билл Гейтс или Марк Цукерберг, но сам себя лишил этой возможности. Эдисон мог стать для человечества "Богом" промышленности, но из-за его одержимости выиграть «войну токов» любыми способами потерял самого себя. Это был замечательный человек со множеством недостатков».
Помимо вышеназванных актёров, в картине также снялись Том Холланд
, Кэтрин Уотерстон
и Таппенс Мидлтон
. Продюсерами выступают Тимур Бекмамбетов
, Харви Вайнштейн
и Бэзил Иваник
. В российский прокат «Война токов» выйдет 22 февраля 2018
года.
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