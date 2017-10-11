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В Екатеринбурге зрители стоя аплодировали фильму «Про рок»

11 октября
2017 год

Новости кино >>
11 октября 2017
В Екатеринбурге состоялась премьера документального фильма Евгения Григорьева «Про рок». С 10 октября картина выходит в ограниченный прокат. Пока только здесь, на родине российского рока, в двух кинотеатрах. Ранее картина поучаствовала в ряде российских фестивалей – «Послание к человеку», «Окно в Европу», «Флаэртиана», «Саратовские страдания», «Россия», а на самом первом киносмотре в рамках фестиваля «Движение» в Омске получила приз как лучший документальный фильм.

В Екатеринбурге зрители стоя аплодировали фильму «Про рок»

Название «Про рок» отсылает к истории и судьбе уральского рок-клуба, из которого вышли самые известные российские рокеры – Владимир Шахрин и «Чайф», Сергей Бобунец и «Смысловые галлюцинации», Вячеслав Бутусов и «Наутилиус Помпилиус», а также современная и популярная «Курара» и многие-многие другие. На родине российской рок-музыки был объявлен кастинг, из сотен отклинкувшихся выбрали три группы, за жизнью и творчеством которых следили 5 лет. Потом еще год монтажа и озвучания. Результат превзошел ожидания: фильм получился смешным, грустным и страшным одновременно. С мощной энергетикой и сильными эмоциями. Сам автор определяет жанр картины как фильм-катастрофа.

Показ прошел в кинотеатре «Салют» с большим успехом, на титрах зал аплодировал режиссеру стоя. В числе зрителей были и герои фильма - музыканты групп «Городок Чекистов», Cosmic Latte и «Сам себе Джо», съемочный коллектив и множество людей, так или иначе имеющих отношение к этой картины. Режиссер Евгений Григорьев сказал со сцены, что к фильму причастны примерно 1500 человек. После премьеры состоялось обсуждение, а уже вечером в социальных сетях появилось множество вдохновенных отзывов первых зрителей.

В Екатеринбурге зрители стоя аплодировали фильму «Про рок»

«Фильм про нас , про тебя и меня, про всех, про всё! Фильм про выбор каждого из нас, про жертвы, про обстоятельства, про судьбу, про отчаяние, про боль. Очень искренние истории перед глазами зрителей. Совершенно потрясающие 2 часа!!!»

«Идя в кино на "Про рок", я подозревал, что фильм интересный, что он больше, чем о рок-музыке, но я не думал, что настолько больше. Не ожидал, что это будет мое самое яркое киновпечатление за год».

«Я впервые в жизни аплодировал стоя в кинозале. Ок, это можно объяснить общей атмосферой праздника из-за присутствия режиссера и тп. А как насчет такого: впервые в жизни я готов был пересмотреть заново без перемотки двухчасовой документальный фильм сразу после его финальных титров».

В Екатеринбурге зрители стоя аплодировали фильму «Про рок»

После премьеры продюсер Анна Селянина рассказала о сложностях проката картины: «Во-первых, зрители вообще не понимают, не знают, что такое документальное кино. 70% восторженных отзывов после премьеры начинаются со слов “ну я вообще не люблю документалки, но ваш фильм...”, они, видимо, впервые увидели документальное кино, а не телепрограмму. Во-вторых, рок-музыка теряет свою актуальность, и многие несправедливо считают, что истории молодых музыкантов не имеют к их собственной жизни никакого отношения. А фильм гораздо шире, он о молодом поколении в целом. И нам важно донести это до зрителя до похода в кинотеатр. На широкое промо денег у нас нет, а наш главный инструмент - рекомендации зрителей и поддержка партнеров. Сейчас фильм начал прокат в Екатеринбурге и Свердловской области. В конце ноября будет премьера в Москве и за ней прокат в разных городах. Мы, кстати, открыты для предложений от всех кинотеатров страны».

В Екатеринбурге зрители стоя аплодировали фильму «Про рок»

Кино-театр.ру обращает внимание жителей Екатеринбурга на расписание показов в их городе и рекомендует посетить фильм всем, кому не безразлично время, в котором мы живем, тем, кто пытался хоть раз заниматься творческой деятельностью, тем, кто задумывается о том, что такое успех, собственный путь и смысл жизни. Фильм будет интересен широкому кругу зрителей, к тому же он явственно дает знание о том, что такое вообще документальное кино. Многие и не догадываются.

«Про рок» нельзя будет посмотреть онлайн в ближайший год или два.

Расписание сеансов в Екатеринбурге.

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В Екатеринбурге зрители стоя аплодировали фильму «Про рок» фотографии
В Екатеринбурге зрители стоя аплодировали фильму «Про рок» фотографии
В Екатеринбурге зрители стоя аплодировали фильму «Про рок» фотографии
В Екатеринбурге зрители стоя аплодировали фильму «Про рок» фотографии
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