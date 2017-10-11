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Энтони Хопкинс перевоплотится в «Короля Лира» в телефильме BBC

11 октября
2017 год

Новости кино >>
11 октября 2017
Сэр Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон вновь поработают вместе спустя 25 лет после картины Джеймса Эйвори «На исходе дня». Их новым совместным проектом станет современная версия «Короля Лира» Уильяма Шекспира для BBC, сообщает пресс-служба телеканала.

Энтони Хопкинс перевоплотится в «Короля Лира» в телефильме BBC

Хопкинс предстанет в образе Лира, возглавляющего тоталитарную военную диктатуру в Англии эпохи бурно развивающихся компьютерных технологий. Томпсон сыграет его старшую дочь Гонерилью. Эмили Уотсон досталась роль дочери Реганы, а Флоренс Пью станет младшенькой Корделией.

В целом, у будущего британского телефильма мощный актёрский состав. Джиму Бродбенту достался образ графа Глостера, а Эндрю Скотт перевоплотится в его сына Эдгара. Кристофер Экклстон предстанет в качестве Освальда, дворецкого Гонерильи, а Джим Картер из «Аббатства Даунтон» переберётся в новую картину, чтобы примерить костюмы графа Кента. Кроме того, в съёмках примут участие Карл Джонсон, Энтони Калф, Тобиас Мензис и Джон Макмиллан («Ханна. Совершенное оружие»).

Режиссёрское кресло займёт Ричард Айр, он же напишет адаптацию шекспировской пьесы. Съёмки начнутся в текущем месяце, а премьеру следует ожидать в будущем году на телеканале BBC Two.
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