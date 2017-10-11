Энтони Хопкинс перевоплотится в «Короля Лира» в телефильме BBC

Сэр Энтони Хопкинс
и Эмма Томпсон
вновь поработают вместе спустя 25 лет после картины Джеймса Эйвори «На исходе дня»
. Их новым совместным проектом станет современная версия «Короля Лира» Уильяма Шекспира
для BBC, сообщает пресс-служба телеканала.
Хопкинс предстанет в образе Лира, возглавляющего тоталитарную военную диктатуру в Англии эпохи бурно развивающихся компьютерных технологий. Томпсон сыграет его старшую дочь Гонерилью. Эмили Уотсон
досталась роль дочери Реганы, а Флоренс Пью
станет младшенькой Корделией.
В целом, у будущего британского телефильма мощный актёрский состав. Джиму Бродбенту
достался образ графа Глостера, а Эндрю Скотт
перевоплотится в его сына Эдгара. Кристофер Экклстон
предстанет в качестве Освальда, дворецкого Гонерильи, а Джим Картер
из «Аббатства Даунтон»
переберётся в новую картину, чтобы примерить костюмы графа Кента. Кроме того, в съёмках примут участие Карл Джонсон
, Энтони Калф
, Тобиас Мензис
и Джон Макмиллан
(«Ханна. Совершенное оружие»
).
Режиссёрское кресло займёт Ричард Айр
, он же напишет адаптацию шекспировской пьесы. Съёмки начнутся в текущем месяце, а премьеру следует ожидать в будущем году на телеканале BBC Two.
обсуждение >>