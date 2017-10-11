Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мёрфи сыграют в «Анне» Люка Бессона

11 октября
2017 год

Новости кино >>
11 октября 2017
Вместо сиквелов «Валериана» и «Люси» Люк Бессон и EuropaCorp вернулись к производству низкобюджетных экшн-триллеров.

Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мёрфи сыграют в «Анне» Люка Бессона

Согласно Deadline, первой ласточкой среди подобных проектов станет «Анна» с участием Хелен Миррен, Люка Эванса и Киллиана Мёрфи. Титульная роль досталась российской топ-модели Саше Лусс, которую можно увидеть в «Валериане».

Бессон сам поставит картину по собственному сценарию. Продюсированием проекта, чей бюджет составит около 30 миллионов долларов, займутся EuropaCorp и Lionsgate. О сюжете пока ничего неизвестно.

Съёмки «Анны» начнутся в ноябре этого года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
В России всё ещё любят Люка Бессона
Кара Делевинь записала саундтрек к фильму Люка Бессона
Люк Бессон надеется на продолжение фильма про Валериана
персоны
Люк БессонКиллиан МёрфиХелен МирренЛюк Эванс

фотографии >>
Люк Бессон
Саша Лусс в «Валериане»
Саша Лусс
Саша Лусс
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Жан Рошфор
9 октября ушёл из жизни французский актёр Жан Рошфор.
Анна Вяземски
5 октября ушла из жизни актриса Анна Вяземски.
Вячеслав Кокорин
5 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Кокорин.

День рождения >>

Акмурад Бяшимов
Игорь Верник
Александр Кудренко
Александр Кутепов
Елена Маркина
Владимир Пинчевский
Владимир Ращук
Эльдор Уразбаев
Андрей Щукин
Мэтт Бомер
Джоан Кьюсак
Дэвид Морс
Люк Перри
Лизелотта Пульвер
Джанмарко Тоньяцци
Шон Патрик Фланери
все родившиеся 11 октября >>

Афиша кино >>

Аритмия
драма, мелодрама
Россия, 2017
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Сделано в Америке
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Три сестры
драма
Россия, 2017
My Little Pony в кино
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Канада, Россия, США, 2017
Гангстердам
комедия
Нидерланды, Франция, 2017
Заклятье. Наши дни
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Румыния, 2017
На глубине шести футов
драма, триллер
США, 2017
Неудобная планета
научно-популярный
США, 2017
Родные
биография, исторический фильм
Германия, Латвия, Украина, Эстония, 2016
Сила мечты
исторический фильм
Россия, Франция, 2017
Жизнь впереди
комедия
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью