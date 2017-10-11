Хелен Миррен, Люк Эванс и Киллиан Мёрфи сыграют в «Анне» Люка Бессона

Вместо сиквелов «Валериана»
и «Люси» Люк Бессон
и EuropaCorp вернулись к производству низкобюджетных экшн-триллеров.
Согласно Deadline, первой ласточкой среди подобных проектов станет «Анна»
с участием Хелен Миррен
, Люка Эванса
и Киллиана Мёрфи
. Титульная роль досталась российской топ-модели Саше Лусс
, которую можно увидеть в «Валериане».
Бессон сам поставит картину по собственному сценарию. Продюсированием проекта, чей бюджет составит около 30 миллионов долларов, займутся EuropaCorp и Lionsgate. О сюжете пока ничего неизвестно.
Съёмки «Анны» начнутся в ноябре этого года.
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