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Завершились съёмки полнометражного дебюта Тимофея Жалнина «Двое»

11 октября
2017 год

Новости кино >>
11 октября 2017
Закончились съёмки приключенческой драмы под рабочим названием «Двое» – полнометражного дебюта создателя нашумевшей короткометражки F5 Тимофея Жалнина, сообщает пресс-служба кинокомпании «АРТЛАЙТ», ответственной за производство картины.

Завершились съёмки полнометражного дебюта Тимофея Жалнина «Двое»
фото: Пресс-служба кинокомпании «АРТЛАЙТ»

Фильм представляет собой размышление на тему испытаний и соблазнов, которым подвергается человек и его система ценностей в современном мире. История тяжёлого пути в работе над ошибками, совершёнными героями в самом начале своей взрослой жизни. Андрей и Надя – молодая семейная пара, переживающая кризис отношений – отправляются в поход. Андрей планирует сообщить Наде вдали от её властного отца, что собирается подать на развод и начать новую жизнь. Ничего не подозревающая Надя искренне радуется походу и надеется вдали от городской суеты наладить отношения с мужем. Неожиданно начавшиеся дожди меняют их планы – вода в реке поднимается, отрезав путь домой. В поисках переправы Андрей и Надя теряются в тайге. Только здесь, оказавшись на грани жизни и смерти, они по-настоящему узнают себя и друг друга.

Съёмки проходили в горной тайге Красноярского края, а также на территории Тейского рудника в республике Хакасия. К некоторым локациям можно было добраться только с помощью вертолётов и спецтехники. Часть сцен снималась в Ленинградской области, где была выстроена масштабная декорация на натуре.

Завершились съёмки полнометражного дебюта Тимофея Жалнина «Двое»
фото: Пресс-служба кинокомпании «АРТЛАЙТ»

«В нашем фильме природу можно назвать третьим персонажем, который влияет на ход и развитие сюжета, обладая своим характером. Я долго выбирал место съемок и остановился на природном парке "Ергаки" в Западных Саянах, где с одной стороны есть вся необходимая инфраструктура, с другой – действительно суровая нетронутая природа. Выбор натуры и минимальное количество героев не случайны. Тайга и горы в фильме представлены неким условным миром – природным лабиринтом, метафорой городских пространств, в которых заблудились наши герои», – рассказал о своей новой работе режиссёр Тимофей Жалнин.

Главные роли исполнили молодые актёры Антон Момот и Татьяна Полосина. В картине много трюковых сцен, где герои борются со стихией. Актёрам приходилось падать с обрыва, тонуть в болоте и по несколько часов проводить в ледяной воде. Почти во всех трюковых сценах Антон и Татьяна снимались без дублёров, при этом отказывались надевать гидрокостюмы и утепление, так как это сковывало бы движения и «убивало» правду жизни. По сценарию, в финале фильма герои находятся в крайней степени физического истощения. Многокилометровые переходы до мест съёмок, подъёмы в горы и постоянно меняющаяся погода помогли актёрам добиться нужного состояния. Исполнительница одной из ролей Александра Мареева призналась, наблюдая за работой коллег: «С такой самоотдачей можно работать только на картине, где ты играешь свою первую главную роль».

Завершились съёмки полнометражного дебюта Тимофея Жалнина «Двое»
фото: Пресс-служба кинокомпании «АРТЛАЙТ»

«Хочется надеяться, что из этой экспедиции мы привезли не только красивые виды, но и глубокую драму. Сценарий действительно сильный. Мы верим в Тимофея и надеемся, что после выхода картины "Двое" в прокат, российский кинематограф пополнится новым мощным и талантливым кинорежиссёром», – заявил продюсер картины Александр Котелевский.

«Двое» появятся в прокате осенью 2018 года.
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Завершились съёмки полнометражного дебюта Тимофея Жалнина «Двое» фотографии
Завершились съёмки полнометражного дебюта Тимофея Жалнина «Двое» фотографии
Завершились съёмки полнометражного дебюта Тимофея Жалнина «Двое» фотографии
Завершились съёмки полнометражного дебюта Тимофея Жалнина «Двое» фотографии
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