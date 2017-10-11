Завершились съёмки полнометражного дебюта Тимофея Жалнина «Двое»

Закончились съёмки приключенческой драмы под рабочим названием «Двое» – полнометражного дебюта создателя нашумевшей короткометражки F5Тимофея Жалнина, сообщает пресс-служба кинокомпании «АРТЛАЙТ», ответственной за производство картины.
фото: Пресс-служба кинокомпании «АРТЛАЙТ»
Фильм представляет собой размышление на тему испытаний и соблазнов, которым подвергается человек и его система ценностей в современном мире. История тяжёлого пути в работе над ошибками, совершёнными героями в самом начале своей взрослой жизни. Андрей и Надя – молодая семейная пара, переживающая кризис отношений – отправляются в поход. Андрей планирует сообщить Наде вдали от её властного отца, что собирается подать на развод и начать новую жизнь. Ничего не подозревающая Надя искренне радуется походу и надеется вдали от городской суеты наладить отношения с мужем. Неожиданно начавшиеся дожди меняют их планы – вода в реке поднимается, отрезав путь домой. В поисках переправы Андрей и Надя теряются в тайге. Только здесь, оказавшись на грани жизни и смерти, они по-настоящему узнают себя и друг друга.
Съёмки проходили в горной тайге Красноярского края, а также на территории Тейского рудника в республике Хакасия. К некоторым локациям можно было добраться только с помощью вертолётов и спецтехники. Часть сцен снималась в Ленинградской области, где была выстроена масштабная декорация на натуре.
фото: Пресс-служба кинокомпании «АРТЛАЙТ»
«В нашем фильме природу можно назвать третьим персонажем, который влияет на ход и развитие сюжета, обладая своим характером. Я долго выбирал место съемок и остановился на природном парке "Ергаки" в Западных Саянах, где с одной стороны есть вся необходимая инфраструктура, с другой – действительно суровая нетронутая природа. Выбор натуры и минимальное количество героев не случайны. Тайга и горы в фильме представлены неким условным миром – природным лабиринтом, метафорой городских пространств, в которых заблудились наши герои», – рассказал о своей новой работе режиссёр Тимофей Жалнин.
Главные роли исполнили молодые актёры Антон Момот и Татьяна Полосина. В картине много трюковых сцен, где герои борются со стихией. Актёрам приходилось падать с обрыва, тонуть в болоте и по несколько часов проводить в ледяной воде. Почти во всех трюковых сценах Антон и Татьяна снимались без дублёров, при этом отказывались надевать гидрокостюмы и утепление, так как это сковывало бы движения и «убивало» правду жизни. По сценарию, в финале фильма герои находятся в крайней степени физического истощения. Многокилометровые переходы до мест съёмок, подъёмы в горы и постоянно меняющаяся погода помогли актёрам добиться нужного состояния. Исполнительница одной из ролей Александра Мареева призналась, наблюдая за работой коллег: «С такой самоотдачей можно работать только на картине, где ты играешь свою первую главную роль».
фото: Пресс-служба кинокомпании «АРТЛАЙТ»
«Хочется надеяться, что из этой экспедиции мы привезли не только красивые виды, но и глубокую драму. Сценарий действительно сильный. Мы верим в Тимофея и надеемся, что после выхода картины "Двое" в прокат, российский кинематограф пополнится новым мощным и талантливым кинорежиссёром», – заявил продюсер картины Александр Котелевский.
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