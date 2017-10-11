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Константин Соловьёв, Олег Тактаров и Дмитрий Пчела оказались на «Острове обречённых»

11 октября
2017 год

Новости кино >>
11 октября 2017
Под Ярославлем стартовали съёмки 10-серийного детектива Фуада Шабанова «Остров обречённых» с Константином Соловьёвым и Олегом Тактаровым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Константин Соловьёв, Олег Тактаров и Дмитрий Пчела оказались на «Острове обречённых»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

В провинциальном городке местные рыбаки обнаружили тело девушки в одежде XVI века. Раскрыть загадочное преступление поручают двум столичным сыщикам из разных ведомств – опытному сотруднику МВД Максиму Пешкову (Соловьёв) и молодому майору ФСБ Алексею Трубецкому (Дмитрий Пчела). Непохожим героям придётся работать бок о бок, чтобы распутать клубок загадочных преступлений. Вместе им предстоит столкнуться не только с удивительным колоритом российской глубинки, но и непониманием со стороны местных жителей во главе с деревенским участковым Прохиным (Тактаров). Привыкшие жить в мире легенд и преданий люди давно прозвали свою деревню островом обречённых и не готовы принимать посторонних.

«В сериале "Остров обречённых" меня сразу привлёк сценарий. Он выделяется из многих не только необычными сюжетными поворотами, но и детально прописанной фактурой. Особенно интересны главные герои, которые так контрастно дополняют друг друга. Мой персонаж Максим Пешков – не просто сотрудник правоохранительных органов, а настоящий профессионал своего дела. Это глубокий человек, обладающий простым чувством юмора и свойственным его профессии цинизмом. На его фоне юный герой моего коллеги Дмитрия Пчелы отличается более наивным, но не менее сложным характером», – рассказал о своей роли Константин Соловьёв.

В съёмках также задействованы Владимир Гусев, Екатерина Данилова, Сергей Генкин, Алёна Лисовская, Светлана Чуйкина и другие актёры.
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Константин Соловьёв, Олег Тактаров и Дмитрий Пчела оказались на «Острове обречённых» фотографии
Константин Соловьёв, Олег Тактаров и Дмитрий Пчела оказались на «Острове обречённых» фотографии
Константин Соловьёв, Олег Тактаров и Дмитрий Пчела оказались на «Острове обречённых» фотографии
Константин Соловьёв, Олег Тактаров и Дмитрий Пчела оказались на «Острове обречённых» фотографии
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