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Сильвестр Сталлоне лично поставит сиквел фильма «Крид: Наследие Рокки»

11 октября
2017 год

Новости кино >>
11 октября 2017
Сильвестр Сталлоне официально назначен режиссёром сиквела «Крида: Наследия Рокки». Актёр также числится продюсером картины. Информацию о назначении актёра опубликовал журнал Empire со ссылкой на его страницу в Instagram.

Сильвестр Сталлоне лично поставит сиквел фильма «Крид: Наследие Рокки»

Второй «Крид» будет посвящён возвращению Ивана Драго (Дольф Лундгрен), который в четвёртой части «Рокки» убил Аполло Крида, отца заглавного героя. В образе Адониса Крида вновь предстанет Майкл Б. Джордан. Съёмки продолжения начнутся в Филадельфии в феврале будущего года. Кто ещё сыграет в фильме и когда он выйдет в прокат, пока неизвестно.

Следует отметить, что на счету Слая постановка четырёх фильмов серии о боксёре Рокки Бальбоа.
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