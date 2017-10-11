Сильвестр Сталлоне лично поставит сиквел фильма «Крид: Наследие Рокки»

Сильвестр Сталлоне
официально назначен режиссёром сиквела «Крида: Наследия Рокки»
. Актёр также числится продюсером картины. Информацию о назначении актёра опубликовал журнал Empire со ссылкой на его страницу в Instagram.
Второй «Крид»
будет посвящён возвращению Ивана Драго (Дольф Лундгрен
), который в четвёртой части «Рокки»
убил Аполло Крида, отца заглавного героя. В образе Адониса Крида вновь предстанет Майкл Б. Джордан
. Съёмки продолжения начнутся в Филадельфии в феврале будущего года. Кто ещё сыграет в фильме и когда он выйдет в прокат, пока неизвестно.
Следует отметить, что на счету Слая постановка четырёх фильмов серии о боксёре Рокки Бальбоа.
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