Apple вернёт на экраны «Удивительные истории» Стивена Спилберга

Apple возьмётся за производство своего первого игрового сериала.
Согласно THR, корпорация ведёт переговоры о продюсировании перезапуска «Удивительных историй» Стивена Спилберга
.
Сценарий к продолжению фантастической антологии 80-х написал автор «Ганнибала» Брайан Фуллер
. Потенциальным зрителям обещают много фэнтези, фантастики и хоррора, и каждый эпизод будет представлять собой самостоятельный сюжет, в котором найдётся место всему необычному, таинственному и сверхъестественному.
Следует отметить, что вернуть классический сериал на малые экраны в обновлённом виде изначально задумывал вместе с Фуллером телеканал NBC, демонстрировавший оригинал с 1985-го по 1987 год, но, в результате, у руля остался лишь шоураннер.
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