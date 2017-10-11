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Apple вернёт на экраны «Удивительные истории» Стивена Спилберга

11 октября
2017 год

Новости кино >>
11 октября 2017
Apple возьмётся за производство своего первого игрового сериала.

Apple вернёт на экраны «Удивительные истории» Стивена Спилберга

Согласно THR, корпорация ведёт переговоры о продюсировании перезапуска «Удивительных историй» Стивена Спилберга.

Сценарий к продолжению фантастической антологии 80-х написал автор «Ганнибала» Брайан Фуллер. Потенциальным зрителям обещают много фэнтези, фантастики и хоррора, и каждый эпизод будет представлять собой самостоятельный сюжет, в котором найдётся место всему необычному, таинственному и сверхъестественному.

Следует отметить, что вернуть классический сериал на малые экраны в обновлённом виде изначально задумывал вместе с Фуллером телеканал NBC, демонстрировавший оригинал с 1985-го по 1987 год, но, в результате, у руля остался лишь шоураннер.
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