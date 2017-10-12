«Прекрасное далеко» станет рэпом в саундтреке сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения»

Известный участник лейбла Black Star рэпер L’One
записал 7 оригинальных треков, которые вошли в саундтрек второго сезона сериала «Чернобыль. Зона отчуждения»
, сообщает пресс-служба канала ТВ-3.
Новый альбом L’One – это свежая авторская фантазия на тему советских хитов, и ретро-тематика задана неслучайно. Действие второго сезона «Чернобыля»
стартует в альтернативной реальности: в ретрофутуристическом Советском Союзе наших дней, который не распался, а наоборот – превратился в сверхдержаву, флагман технологий и мировой законодатель мод. Гимны этой реальности – «Эхо любви»
, «Мир не прост»
, «Прекрасное далеко»
, «Ветер перемен»
, «Там, где клён шумит»
, «Хоккеисты (Трус не играет в хоккей)»
, «Погоня за счастьем»
в современной обработке и рэп-исполнении L’One. Композицию «Эхо любви» рэпер исполняет вместе с певицей Варварой Визбор
, внучкой Юрия Визбора
. В треке «Там, где клён шумит» также звучит голос вокалиста Billy’s Band Билли Новика
. А композицию «Хоккеисты» L'One прочитал вместе со своим давним компаньоном, рэпером и битмейкером Nel
.
В первом сезоне герои сериала – Паша, Аня, Лёша с Настей и Гоша с помощью машины времени отправились в 1986 год, чтобы предотвратить аварию на Чернобыльской АЭС. В схватке с озлобленным майором Костенко Паша потерял всех своих друзей, но ему всё же удалось сдержать катастрофу. Однако, вернувшись из Припяти 1986 года в современную Москву, Паша видит, что мир изменился до неузнаваемости. Советский Союз не распался, а авария на атомной станции в 1986 году всё-таки произошла, но случилось это не в СССР, а в Соединенных Штатах, которые с тех пор раздирает гражданская война...
L’One, рэпер: «В треках для «Чернобыля» мы не использовали ни одного готового сэмпла. Все композиции исполнены живыми инструментами в разнообразной стилистике: от фанка и госпела до хип-хопа. Я обожаю музыку из советского кино, а песни того времени заставляют только пожалеть, что та манера исполнения ушла в прошлое. Поэтому, когда мне предложили написать саундтрек с отсылками к старым советским хитам, я с удовольствием откликнулся. Так уж получилось, что 2017-й стал для меня ещё и годом кино: в этом году уже вышли два других больших кинопроекта с моими композициями: «Притяжение» и «Время первых».
Сериал о приключениях пятерых подростков в мистической Зоне, образовавшейся вокруг Припяти, был впервые показан в 2014 году и стал одним из самых рейтинговых проектов с долей 27%. В 2014 году «Чернобыль. Зона отчуждения
» был представлен вместе с самыми заметными телесериалами со всего мира на престижной сессии Fresh TV на крупнейшем в мире телерынке MIPCOM в Каннах. В 2015 году «Чернобыль» вошел в тройку финалистов премии ТЭФИ-2015 в номинации «Лучший телевизионный сериал».
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