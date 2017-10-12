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Томми Ли Джонс и Кэйси Аффлек поработают вместе

12 октября
2017 год

Новости кино >>
12 октября 2017
Томми Ли Джонс сыграет одну из главных ролей в экранизации «Стоунера» Джона Уильямса, сообщает THR.

Томми Ли Джонс и Кэйси Аффлек поработают вместе

Роман американского писателя Джона Уильямса «Стоунер» (1965) рассказывает историю фермера и сына фермеров, Уильяма Стоунера, ставшего профессором английского языка и литературы. После своего выхода роман известности не снискал, и получил признание только в наше время, после переиздания в 2003-м году. «Стоунер» переведён и издан на русском языке в 2015-м.

Съёмками занимается британская телекомпания Film4. Заглавного персонажа экранизации, Уильяма Стоунера, которого называют «уникальным экзистенциальным героем, пробирающимся сквозь вторую половину двадцатого века», сыграет Кэйси Аффлек. Персонаж Томми Ли Джонса пока неизвестен. Исполнительный продюсер проекта Итан Хоук.

Режиссёром фильма стал британец Джо Райт ( «Анна Каренина», «Темные времена»).
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