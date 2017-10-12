Томми Ли Джонс и Кэйси Аффлек поработают вместе

Томми Ли Джонс
сыграет одну из главных ролей в экранизации «Стоунера»
Джона Уильямса, сообщает THR
.
Роман американского писателя Джона Уильямса «Стоунер»
(1965) рассказывает историю фермера и сына фермеров, Уильяма Стоунера, ставшего профессором английского языка и литературы. После своего выхода роман известности не снискал, и получил признание только в наше время, после переиздания в 2003-м году. «Стоунер»
переведён и издан на русском языке в 2015-м.
Съёмками занимается британская телекомпания Film4
. Заглавного персонажа экранизации, Уильяма Стоунера, которого называют «уникальным экзистенциальным героем, пробирающимся сквозь вторую половину двадцатого века»
, сыграет Кэйси Аффлек
. Персонаж Томми Ли Джонса пока неизвестен. Исполнительный продюсер проекта Итан Хоук
.
Режиссёром фильма стал британец Джо Райт
( «Анна Каренина
», «Темные времена
»).
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