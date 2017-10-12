На первую международную кинопремию TransformNation Film Awards претендуют участники фестивалей в Каннах, Венеции и Карловых Варах

Молодые режиссеры, чьи фильмы были представлены на главных международных смотрах в Каннах, Венеции и Карловых Варах, стали претендентами на первую международную кинопремию TransformNation Film Awards
, вручение которой станет центральным событием Международного молодежного кинофорума
– части культурной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017
, сообщает пресс-служба смотра.
На премию могли претендовать фильмы, режиссерам которых на момент завершения работы над картиной было менее 35 лет. Список номинантов сформирован отборочной комиссией, в состав которой вошли отборщик программы «Двухнедельник режиссеров»
Каннского кинофестиваля Игорь Гуськов
, кинообозреватель журнала «Сеанс» и «Эксперт», шеф-редактор раздела «Кино» на Colta.ru Василий Корецкий
, куратор программ Московского Международного кинофестиваля Андрей Щиголев
.
«К сожалению, несколько дней назад скончался наш друг и коллега Игорь Гуськов. Мы решили почтить его память и вручить одному из участников программы TransformNation Film Awards, которого Игорь называл своим фаворитом, денежную премию его памяти»
, – говорит креативный продюсер ВФМС 2017, Председатель Организационного комитета Международной молодежной кинопремии TransformNation Film Awards Илья Бачурин
.
Всего в программе TransformNation Film Awards будет представлено пять документальных и 17 игровых работ, в том числе две российские ленты - «Зоология
» Ивана И.Твердовского
и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
» Александра Ханта
. Эти картины в разные годы были отмечены призами Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Также в программе будут показаны призеры «Двухнедельника режиссеров» Каннского фестиваля «Алмазный остров» Дэви Шу
и «Волк и овца» Шарбану Садат
, лауреаты «Сандэнса» фильм «Все бессонные ночи» Михала Марчака
и «Машины» Рахула Джайна
, участвовавший в программе «Панорама» Берлинского кинофестиваля «Раненый ангел» Эмира Байгазина
, лауреаты Венецианского смотра «Саамская кровь» Аманды Кернелл
и «Вкус рисового цветка» Пенг Фей Сонга
.
Для многих фильмов - участников программы TransformNation Film Awards – показы в Сочи станут российской премьерой. Они пройдут в Главном Медиа Центре Олимпийской Деревни для участников и гостей ВФМС 2017, а также в кинотеатрах города Сочи и в сети кинотеатров «КАРО». Все сеансы бесплатны.
Фильмы будут оцениваться экспертным советом, куда вошли известные российские кинематографисты. Совет возглавляет режиссер, продюсер, актер Федор Бондарчук
. Победителей выберут по 6 номинациям.
Вручение кинопремии TransformNation Film Awards
пройдет 19 октября
в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов.
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