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Галь Гадот посетит «Руину» Джастина Курзеля

12 октября
2017 год

Новости кино >>
12 октября 2017
Галь Гадот ведёт переговоры об участии в драме «Руина» австралийского режиссёра Джастина Курзеля Макбет» , «Кредо убийцы»), сообщает Deadline.

Галь Гадот посетит «Руину» Джастина Курзеля

Сценарий фильма написан в духе «Бесславных ублюдков» и «Ярости». В центре сюжета офицер-нацист, желающий искупить военные преступления и ведущий охоту на оставшихся в живых членов своего бывшего отряда смерти СС, на руинах послевоенной Германии.

Чтобы вписаться в график Гадот, которой также предстоит работа в продолжении «Чудо-женщины» и фантастической драме «Глубже», съёмки «Руины» стартуют в начале 2018 года.
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