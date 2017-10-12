Галь Гадот посетит «Руину» Джастина Курзеля

Галь Гадот
ведёт переговоры об участии в драме «Руина»
австралийского режиссёра Джастина Курзеля
(«Макбет
» , «Кредо убийцы
»), сообщает Deadline
.
Сценарий фильма написан в духе «Бесславных ублюдков
» и «Ярости
». В центре сюжета офицер-нацист, желающий искупить военные преступления и ведущий охоту на оставшихся в живых членов своего бывшего отряда смерти СС, на руинах послевоенной Германии.
Чтобы вписаться в график Гадот, которой также предстоит работа в продолжении «Чудо-женщины
» и фантастической драме «Глубже»
, съёмки «Руины»
стартуют в начале 2018 года
.
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