У фильма «Осколки» появился финальный трейлер и постер

В Сети появился финальный трейлер режиссерского дебюта Алисы Хазановой «Осколки»
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Вы когда-нибудь думали о том, что жизнь могла сложиться по-другому? Вы могли родиться в другом месте, сделать другой выбор, пойди по незнакомому пути...
Он и она словно застыли в рутине похожих дней, где сны кажутся более реальными, чем череда будней. Но что, если параллельный мир вовсе не иллюзия и однажды кто-то из героев погрузится в него как в настоящий?
Главные роли в картине исполнили Алиса Хазанова
и Ноа Хантли
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«Осколки
» выходят в прокат 2 ноября 2017 года
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