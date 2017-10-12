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У фильма «Осколки» появился финальный трейлер и постер

12 октября
2017 год

Новости кино >>
12 октября 2017
В Сети появился финальный трейлер режиссерского дебюта Алисы Хазановой «Осколки».

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Вы когда-нибудь думали о том, что жизнь могла сложиться по-другому? Вы могли родиться в другом месте, сделать другой выбор, пойди по незнакомому пути...
Он и она словно застыли в рутине похожих дней, где сны кажутся более реальными, чем череда будней. Но что, если параллельный мир вовсе не иллюзия и однажды кто-то из героев погрузится в него как в настоящий?

Главные роли в картине исполнили Алиса Хазанова и Ноа Хантли.

«Осколки» выходят в прокат 2 ноября 2017 года.
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У фильма «Осколки» появился финальный трейлер и постер фотографии
У фильма «Осколки» появился финальный трейлер и постер фотографии
У фильма «Осколки» появился финальный трейлер и постер фотографии
У фильма «Осколки» появился финальный трейлер и постер фотографии
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