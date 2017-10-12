Международный кинофестиваль «Мир знаний» опубликовал конкурсную программу

XII Международный кинофестиваль «Мир Знаний»
пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 22 октября 2017 года
, сообщает пресс-служба смотра.
В конкурсную программу фестиваля вошли научно-популярные и образовательные фильмы
из России, Франции, Германии, Австралии, Испании, Великобритании и других стран о последних достижениях мировой науки в разных областях знаний. Специальная программа фестиваля будет посвящена Году экологии в России. Фестиваль организует Киностудия им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ, Комитета по науке и высшей школе и Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга, а также Открытой киностудии «Лендок», Университета ИТМО и телеканала «Наука».
Основная конкурсная программа состоит из 23 картин. Среди фильмов-участников конкурса – уже ставшие знаменитыми документальный триллер «Zero Days»
о кибератаках и развивающейся цифровой войне режиссера Алекса Гибни
, фильм-исследование «A Residence above the clouds»
о деятельности английского астронома, известного своей теорией астрономических свойств пирамиды Хеопса, фильм «Monster in the mind»
журналиста CNN Жана Карпера
о «глобальной эпидемии болезни Альцгеймера». Также гости фестиваля увидят фильмы, посвященные исследованиям в области генной инженерии («Golden Genes»
), наблюдению за дикой природой («The Wolf Mountains»
) и строительству «солнца» на Земле («Let There Be Light»
). Фильмом открытия станет картина «Мозг. Вторая вселенная»
российского режиссера Юлии Киселевой
.
Главной площадкой «Мира Знаний»
станет Открытая киностудия «Лендок»
(наб. Крюкова канала, 12). Ее оформлением займутся современные художники, работающие на стыке науки и искусства. На площадке будут представлены интерактивная инсталляция с нейроинтерфейсом Ольги Багаевой
MindTheMood, с помощью которой желающие смогут оценить степень контроля над своими мыслительными процессами, объекты из живого мха известного петербургского художника Сами Хюрскулахти
, изобретение японского художника Юри Сузуки
– многофункциональный синтезатор, с помощью которого можно извлекать музыку практически из чего угодно, и другие экспонаты.
Вход на фестиваль свободный
, однако организаторы рекомендуют заранее регистрироваться на события в разделах «Программа» и «Расписание» на сайте фестиваля mir-znanij.info
.
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