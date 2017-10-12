Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Международный кинофестиваль «Мир знаний» опубликовал конкурсную программу

12 октября
2017 год

Новости кино >>
12 октября 2017
XII Международный кинофестиваль «Мир Знаний» пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 22 октября 2017 года, сообщает пресс-служба смотра.

Международный кинофестиваль «Мир знаний» опубликовал конкурсную программу


В конкурсную программу фестиваля вошли научно-популярные и образовательные фильмы из России, Франции, Германии, Австралии, Испании, Великобритании и других стран о последних достижениях мировой науки в разных областях знаний. Специальная программа фестиваля будет посвящена Году экологии в России. Фестиваль организует Киностудия им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ, Комитета по науке и высшей школе и Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга, а также Открытой киностудии «Лендок», Университета ИТМО и телеканала «Наука».

Основная конкурсная программа состоит из 23 картин. Среди фильмов-участников конкурса – уже ставшие знаменитыми документальный триллер «Zero Days» о кибератаках и развивающейся цифровой войне режиссера Алекса Гибни, фильм-исследование «A Residence above the clouds» о деятельности английского астронома, известного своей теорией астрономических свойств пирамиды Хеопса, фильм «Monster in the mind» журналиста CNN Жана Карпера о «глобальной эпидемии болезни Альцгеймера». Также гости фестиваля увидят фильмы, посвященные исследованиям в области генной инженерии («Golden Genes»), наблюдению за дикой природой («The Wolf Mountains») и строительству «солнца» на Земле («Let There Be Light»). Фильмом открытия станет картина «Мозг. Вторая вселенная» российского режиссера Юлии Киселевой.


Главной площадкой «Мира Знаний» станет Открытая киностудия «Лендок» (наб. Крюкова канала, 12). Ее оформлением займутся современные художники, работающие на стыке науки и искусства. На площадке будут представлены интерактивная инсталляция с нейроинтерфейсом Ольги Багаевой MindTheMood, с помощью которой желающие смогут оценить степень контроля над своими мыслительными процессами, объекты из живого мха известного петербургского художника Сами Хюрскулахти, изобретение японского художника Юри Сузуки – многофункциональный синтезатор, с помощью которого можно извлекать музыку практически из чего угодно, и другие экспонаты.

Вход на фестиваль свободный, однако организаторы рекомендуют заранее регистрироваться на события в разделах «Программа» и «Расписание» на сайте фестиваля mir-znanij.info.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Юлия Киселева

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Лика Кавжарадзе
11 октября скончалась актриса Лика Кавжарадзе.
Родион Гордиенко
9 октября ушёл из жизни актёр Родион Гордиенко.
Жан Рошфор
9 октября ушёл из жизни французский актёр Жан Рошфор.

День рождения >>

Ролан Быков
Юрий Васильев
Ирина Дымченко
Виктория Исакова
Алексей Кортнев
Максим Лагашкин
Михаил Павлик
Лариса Пашкова
Ирина Таранник
Хью Джекман
Далиа Лави
Гарри Лидтке
Ирина Пантаева
Клементин Селари
Дебора Формен
Джош Хатчерсон
все родившиеся 12 октября >>

Афиша кино >>

Аритмия
драма, мелодрама
Россия, 2017
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Сделано в Америке
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Три сестры
драма
Россия, 2017
My Little Pony в кино
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Канада, Россия, США, 2017
Гангстердам
комедия
Нидерланды, Франция, 2017
Заклятье. Наши дни
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Румыния, 2017
На глубине шести футов
драма, триллер
США, 2017
Неудобная планета
научно-популярный
США, 2017
Родные
биография, исторический фильм
Германия, Латвия, Украина, Эстония, 2016
Сила мечты
исторический фильм
Россия, Франция, 2017
Жизнь впереди
комедия
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью