Фонд кино ждут перемены

В четверг в Администрации президента РФ прошло расширенное заседание попечительского совета Фонда кино – с участием приглашенных экспертов, большинством из которых стали продюсеры и режиссеры. В их числе Александр Роднянский
, Сергей Сельянов
, Федор Бондарчук
, Павел Лунгин
, Владимир Хотиненко
.
Повод для встречи был, как ни странно, вполне радостный. Созданная в 2010 году организация, можно сказать, выполнила целевые показатели. Доля российского кино – критерий, который единственный определял эффективность господдержи, – стабильно держится на уровне 18%, а в этом году и вовсе может достичь 20%. Количество отечественных фильмов в прокате удвоено – с 80 до 156 по итогам прошлого года. В отрасль с 2013 года из возвратных средств, выделяемых Фондом, было реинвестировано 4,3 млрд рублей, из которых аж 1,3 только за истекший период нынешнего года.
«Аудитория нашего кино за эти годы значительно выросла. Всего в кинотеатрах 34 млн зрителей в год, 90% из них смотрели фильмы, созданные при поддержке Фонда кино. Ориентация на поддержку компаний лидеров тоже себя оправдала. В целом это значит что политика, реализуемая государством через Фонд кино была правильная. Но жизнь меняется, выдвигает новые задачи, мы чувствуем вызовы и понимаем, что есть необходимость обозначить новые цели и задачи перед Фондом кино»
, – начиная встречу, отметил глава попечительского совета организации, советник президента по культуре Владимир Толстой
.
В качестве вызова нынешнего времени он отметил повзрослевшую зрительскую аудиторию. В кино уже ходят в основном не подростки, а зрители 30-35 лет, как правило, с детьми, а это значит, что фильмов, рассчитанных на семейную аудиторию должно быть больше. Кроме того, должно увеличиваться жанровое многообразие выпускаемых российских картин. Стоит обратить внимание и на продвижение в прокате отечественного кино – не только блокбастеров, но и авторских, экспериментальных фильмов, дока, анимации. О чем на заседании затем и говорили приглашенные эксперты. Журналистов на часть с докладами, правда, решили не пускать – вдруг продюсеры раскроют какие-то коммерческие тайны или предложат слишком радикальные меры.
Как выяснилось после заседания, круг затронутых вопросов новизной не отличался. Это в основном наболевшие темы индустрии, разговор о которых ведется уже не первый год. Возвратный механизм финансирования, штрафы за нарушение сроков выхода фильмов, поддержанных государством, и вообще релизная политика в отношении уже не только российских и зарубежных фильмов, но даже двух отечественных картин (как, например, было с «Временем первых»
и «Салютом-7»
). Обсуждалось и применение штрафных санкций при нестандартных ситуациях, как в случае с фильмом «Матильда»
, который отказалась прокатывать одна из крупнейших российских киносетей, а следовательно не факт, что продюсеры смогут вернуть деньги, выделенные им Фондом кино на возвратной основе. И расширение функционала Фонда в целом – возможность поддерживать не только потенциально успешные в прокате игровые хиты, но и документальные проекты, и анимационные сериалы. Последние несколько лет назад Фонд мог поддерживать, однако затем эта опция была сокращена из-за ориентации на ту самую кинотеатральную долю российского кино.
«Темы самые разные и широкие – от поддержки дебютантов до развития документалистики для массового зрителя или расширения поддержки международных продаж. Предложения мы проанализируем и будем думать, как их решать, есть ли возможность для этого. Может быть, вынесем это на обсуждение правительственного совета по кино, может быть, что-то наладим внутри фонда»
, – рассказал Кино-театр. ру исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев
.
По словам участников заседания, ярче всех прозвучало выступление Федора Бондарчука, после которого собрание наконец завершилось. Продюсер и режиссер, говорят, даже сломал ручку во время своего эмоционального выступления.
«Мы обсуждаем одни и те же вопросы – штрафы, возвратность, даты выхода в прокат, широкие предпоказы зарубежных фильмов, которые сейчас стали появляться все чаще. Это единые проблемы, о которых говорят все. Я их озвучил и сказал: «Давайте, коллеги, наконец их решим или больше не будем тратить время на их обсуждение»
, – поделился с Кино-театр.ру Бондарчук.
Решить эти проблемы ну или хотя бы озвучить пути и возможности их решения Владимир Толстой пообещал до конца этого года.
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