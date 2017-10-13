«Матильде» расширили прокат

Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк», ранее отказавшаяся
от проката фильма «Матильда»
по соображениям безопасности, все-таки решила показать картину Алексея Учителя
своим зрителям, сообщает агентство RNS.
«Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» позволили руководству объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров. В объединённой сети «Синема парк» и «Формула кино» картина выйдет одновременно с началом ее широкого проката в России»
, — цитирует агентство пресс-службу сети.
Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» является крупнейшей сетью кинотеатров в России. В её состав входит 75 кинотеатров в 28 городах страны, включающих в себя 624 зала. Владельцем объединённой сети является предприниматель Александр Мамут. Фильм «Матильда» выйдет в прокат 26 октября.
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