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«Матильде» расширили прокат

13 октября
2017 год

Новости кино >>
13 октября 2017
Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк», ранее отказавшаяся от проката фильма «Матильда» по соображениям безопасности, все-таки решила показать картину Алексея Учителя своим зрителям, сообщает агентство RNS.

«Матильде» расширили прокат

«Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» позволили руководству объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров. В объединённой сети «Синема парк» и «Формула кино» картина выйдет одновременно с началом ее широкого проката в России», — цитирует агентство пресс-службу сети.

Объединённая сеть «Синема парк» и «Формула кино» является крупнейшей сетью кинотеатров в России. В её состав входит 75 кинотеатров в 28 городах страны, включающих в себя 624 зала. Владельцем объединённой сети является предприниматель Александр Мамут. Фильм «Матильда» выйдет в прокат 26 октября.
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