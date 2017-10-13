Старые добрые ужасы в трейлере «Новых мутантов»

В Сети появился первый трейлер супергеройского ужастика «Новые мутанты».
Пятерых юных мутантов против их воли держат на секретном объекте. Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают борьбу с грехами прошлого ради своего спасения.
Фильм станет одиннадцатым в киносерии «Люди Икс» и расскажет о персонажах одноимённого комикса Marvel Comics: сестре Колосса Ульяне Распутиной по кличке Мэджик (Аня Тейлор-Джой), Волчице (Мейзи Уильямс), Пушечном ядре (Чарли Хитон), Санспоте (Генри Зага) и Мираже (Блю Хант).
«Новые мутанты» выйдут на экраны России 12 апреля 2018 года.
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