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Старые добрые ужасы в трейлере «Новых мутантов»

13 октября
2017 год

Новости кино >>
13 октября 2017
В Сети появился первый трейлер супергеройского ужастика «Новые мутанты».



Пятерых юных мутантов против их воли держат на секретном объекте. Здесь они обнаруживают у себя суперспособности и начинают борьбу с грехами прошлого ради своего спасения.

Фильм станет одиннадцатым в киносерии «Люди Икс» и расскажет о персонажах одноимённого комикса Marvel Comics: сестре Колосса Ульяне Распутиной по кличке Мэджик (Аня Тейлор-Джой), Волчице (Мейзи Уильямс), Пушечном ядре (Чарли Хитон), Санспоте (Генри Зага) и Мираже (Блю Хант).


«Новые мутанты» выйдут на экраны России 12 апреля 2018 года.
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