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Анайрин Барнард сыграет в экранизации «Щегла» Донны Тартт

13 октября
2017 год

Новости кино >>
13 октября 2017
Валлийский актёр Анайрин Барнард, получивший широкую известность с выходом на экраны блокбастера «Дюнкерк», сыграет одну из главных ролей в экранизации романа Донны Тартт «Щегол», сообщает Variety.

Анайрин Барнард сыграет в экранизации «Щегла» Донны Тартт

Полюбившийся читателям и критикам бестселлер раскрывает историю жизни и переживаний Теодора Декера, подростком чудом выжившим после взрыва в художественном музее, где погибла его мать. По случайности мальчик унёс оттуда с собой шедевр живописи – картину «Щегол» Фабрициуса. Картина на всю жизнь станет для него и памятью о матери и неизбывным источником тревоги.

Ранее сообщалось, что главную роль Тео Декера сыграет американский актёр Энсел Эльгорт. Анайрин Барнард сыграет друга Тео, Бориса Павликовского, с которым тот познакомился в Лас-Вегасе. Борис и сопутствующая его делишкам русская мафия играет важную роль в сюжете книги.

До «Дюнкерка» единственная большая роль Барнарда заключалась в британском сериале «Война и мир», где он сыграл Бориса Друбецкого.
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