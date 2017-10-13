Анайрин Барнард сыграет в экранизации «Щегла» Донны Тартт

Валлийский актёр Анайрин Барнард
, получивший широкую известность с выходом на экраны блокбастера «Дюнкерк
», сыграет одну из главных ролей в экранизации романа Донны Тартт «Щегол»
, сообщает Variety
.
Полюбившийся читателям и критикам бестселлер раскрывает историю жизни и переживаний Теодора Декера, подростком чудом выжившим после взрыва в художественном музее, где погибла его мать. По случайности мальчик унёс оттуда с собой шедевр живописи – картину «Щегол» Фабрициуса. Картина на всю жизнь станет для него и памятью о матери и неизбывным источником тревоги.
Ранее сообщалось
, что главную роль Тео Декера сыграет американский актёр Энсел Эльгорт
. Анайрин Барнард сыграет друга Тео, Бориса Павликовского, с которым тот познакомился в Лас-Вегасе. Борис и сопутствующая его делишкам русская мафия играет важную роль в сюжете книги.
До «Дюнкерка»
единственная большая роль Барнарда заключалась в британском сериале «Война и мир
», где он сыграл Бориса Друбецкого.
обсуждение >>