Рейган против Буша в новом трейлере мистического сериала «Очень странные дела»

Первый сезон рассказывал о загадочном исчезновении мальчика по имени Уилл в тихом провинциальном городке Америки 1980-х. Поиски ведет шериф, а друзья Уилла начинают собственное расследование, которое приводит их в мрачный мир, полный мистики и опасных тайн. Действие второго сезона происходит осенью 1984-го года, во время праздника Хелоуин. Чуть подросшие дети и их друзья-взрослые продолжают бороться против зла, пробирающегося в наш тёплый ламповый мир, в том числе, с невольной помощью главных героев.
«Очень странные дела 2» выйдут в эфир на канале Netflix 27 октября 2017 года.
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