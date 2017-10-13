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Рейган против Буша в новом трейлере мистического сериала «Очень странные дела»

13 октября
2017 год

Новости кино >>
13 октября 2017
В Сети появился новый трейлер второго сезона сериала «Очень странные дела».



Первый сезон рассказывал о загадочном исчезновении мальчика по имени Уилл в тихом провинциальном городке Америки 1980-х. Поиски ведет шериф, а друзья Уилла начинают собственное расследование, которое приводит их в мрачный мир, полный мистики и опасных тайн. Действие второго сезона происходит осенью 1984-го года, во время праздника Хелоуин. Чуть подросшие дети и их друзья-взрослые продолжают бороться против зла, пробирающегося в наш тёплый ламповый мир, в том числе, с невольной помощью главных героев.

«Очень странные дела 2» выйдут в эфир на канале Netflix 27 октября 2017 года.
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