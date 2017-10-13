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«Семейка Аддамс» вернётся на большой экран

13 октября
2017 год

Новости кино >>
13 октября 2017
Режиссёр Конрад Вернон Полный расколбас») возьмётся за экранизацию комиксов Чарльза Аддамса о готической Семейке Аддамс, сообщает THR.

«Семейка Аддамс» вернётся на большой экран

Ранее с этим анимационным проектом студии MGM связывали почётного гота Голливуда Тима Бёртона, а сценарий «Семейки» напишет Памела Петтлер, работавшая над его фильмом «Труп невесты».

«Семейка Аддамс» появилась на свет серией комиксов в журнале The New Yorker в 1940-х годах. Международную известность персонажи получили в 1991-м, с выходом в свет одноимённой комедии ужасов Барри Зонненфельда, главные роли в которой сыграли Анжелика Хьюстон, Рауль Хулиа, Кристофер Ллойд и Кристина Риччи. Однако сообщают, что новый проект не будет принимать во внимание киноадаптации, а сосредоточится на оригинальных комиксах.

Съёмки нового фильма пройдут в Ванкувере.
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