«Семейка Аддамс» вернётся на большой экран

Режиссёр Конрад Вернон
(«Полный расколбас
») возьмётся за экранизацию комиксов Чарльза Аддамса о готической Семейке Аддамс
, сообщает THR
.
Ранее с этим анимационным проектом студии MGM связывали почётного гота Голливуда Тима Бёртона
, а сценарий «Семейки» напишет Памела Петтлер
, работавшая над его фильмом «Труп невесты
».
«Семейка Аддамс»
появилась на свет серией комиксов в журнале The New Yorker в 1940-х годах. Международную известность персонажи получили в 1991-м, с выходом в свет одноимённой
комедии ужасов Барри Зонненфельда
, главные роли в которой сыграли Анжелика Хьюстон
, Рауль Хулиа
, Кристофер Ллойд
и Кристина Риччи
. Однако сообщают, что новый проект не будет принимать во внимание киноадаптации, а сосредоточится на оригинальных комиксах.
Съёмки нового фильма пройдут в Ванкувере.
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