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Начался сбор средств на памятник великой русской актрисе Татьяне Самойловой

13 октября
2017 год

Новости кино >>
13 октября 2017
На сайте Planeta.ru начался сбор средств на памятник Татьяне Самойловой. Проект открыт 12 октября 2017 года, в день 60-летия со дня премьеры фильма «Летят журавли», в котором Татьяна Евгеньевна сыграла главную роль.

Начался сбор средств на памятник великой русской актрисе Татьяне Самойловой
фото: Проект памятника Татьяне Самойловой, Студия «Монарх», 2017 год

Идея организовать сбор средств на памятник на могиле актрисы принадлежит Наталии Георгиевне Дрожжиной, которая привлекла к проекту Студию монументальной архитектуры «Монарх». Материалом для памятника был выбран хрусталь, способный передать образ неземной, утонченной, благородной, хрупкой и одновременно сильной, невероятно красивой женщины.

Проект памятника представляет хрустальный бюст Татьяны Самойловой на пьедестале из мансуровского гранита, который обрамляет стела в виде крыла. Постамент из дымовского гранита в основании памятника инкрустирован фигурками летящих хрустальных журавлей, как напоминание о первой звездной роли великой актрисы.

В рамках программы «Цифровое Наследие» будет создан также интерактивный мемориал Татьяне Самойловой. На памятнике актрисе на Новодевичьем кладбище будет закреплена бронзовая табличка с QR-кодом и адресом мемориальной страницы. Считав QR-код с помощью смартфона или перейдя по адресу мемориальной страницы с любого компьютера, можно оказаться на сайте, посвященном Татьяне Самойловой, узнать о ее жизни и творчестве, увидеть фотографии из личного архива актрисы, услышать воспоминания ее близких, посмотреть фильмы с ее участием и т.п. Кроме того, на этом сайте будет размещена информация о создании памятника на народные средства.

Узнать подробности проекта и принять в нём участие можно на сайте Planeta.ru.
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Начался сбор средств на памятник великой русской актрисе Татьяне Самойловой фотографии
Начался сбор средств на памятник великой русской актрисе Татьяне Самойловой фотографии
Начался сбор средств на памятник великой русской актрисе Татьяне Самойловой фотографии
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