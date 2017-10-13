Начался сбор средств на памятник великой русской актрисе Татьяне Самойловой

На сайте Planeta.ru начался сбор средств на памятник Татьяне Самойловой. Проект открыт 12 октября 2017 года, в день 60-летия со дня премьеры фильма «Летят журавли», в котором Татьяна Евгеньевна сыграла главную роль.
фото: Проект памятника Татьяне Самойловой, Студия «Монарх», 2017 год
Идея организовать сбор средств на памятник на могиле актрисы принадлежит Наталии Георгиевне Дрожжиной, которая привлекла к проекту Студию монументальной архитектуры «Монарх». Материалом для памятника был выбран хрусталь, способный передать образ неземной, утонченной, благородной, хрупкой и одновременно сильной, невероятно красивой женщины.
Проект памятника представляет хрустальный бюст Татьяны Самойловой на пьедестале из мансуровского гранита, который обрамляет стела в виде крыла. Постамент из дымовского гранита в основании памятника инкрустирован фигурками летящих хрустальных журавлей, как напоминание о первой звездной роли великой актрисы.
В рамках программы «Цифровое Наследие» будет создан также интерактивный мемориал Татьяне Самойловой. На памятнике актрисе на Новодевичьем кладбище будет закреплена бронзовая табличка с QR-кодом и адресом мемориальной страницы. Считав QR-код с помощью смартфона или перейдя по адресу мемориальной страницы с любого компьютера, можно оказаться на сайте, посвященном Татьяне Самойловой, узнать о ее жизни и творчестве, увидеть фотографии из личного архива актрисы, услышать воспоминания ее близких, посмотреть фильмы с ее участием и т.п. Кроме того, на этом сайте будет размещена информация о создании памятника на народные средства.
Узнать подробности проекта и принять в нём участие можно на сайте Planeta.ru.
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