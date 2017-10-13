«Гамбит» появится в день Святого Валентина

Студия 20th Century Fox
назначила премьеру фантастического боевика «Гамбит»
с Ченнингом Татумом
в заглавной роли на 14 февраля 2019 года
, сообщает Variety
.
Фильм «Гамбит»
станет расширением киновселенной «Люди Икс
». Персонаж одноимённых комиксов, Гамбит (настоящее имя Реми Лебо) - мутант-одиночка, уроженец Нового Орлеана, обладающий способностью мысленно манипулировать кинетической энергией. Его оружие включает в себя шест и колоду игральных карт. Он искусный игрок в карточные игры и способен к гипнозу. Гамбит был создан в 1990 году сценаристом Крисом Клермонтом и художником Джимом Ли, и впервые появился на большом экране в фильме «Люди Икс. Начало. Росомаха
» (2009), изображенный Тейлором Китчем
. Режиссёром нового фильма о Гамбите станет Гор Вербински
.
В 2018 году на экраны выйдут сразу три картины франшизы «Люди Икс»
: 13 апреля «Новые мутанты»
, 1 июня «Дэдпул 2»
и 2 ноября - «Люди Икс: Тёмный феникс»
.
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