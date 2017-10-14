Джэй Роуч расскажет про расстрел студентов в Кентском университете

Джэй Роуч
планирует взяться за постановку драмы «67 выстрелов»
, основанной на трагическом событии, случившемся в 1970 году в штате Огайо.
Согласно The Hollywood Reporter, фильм будет финансироваться продюсером Шивани Рават
и её компанией ShivHans Pictures. Ранее Рават и Роуч уже сотрудничали при создании биографической ленты «Трамбо»
с Брайаном Крэнстоном
в заглавной роли. Продюсерская команда будущей картины также включает в себя Тину Фей
, Монику Левинсон
, Джеффа Ричмонда
и Эрика Гуриана
.
Сюжет новой работы режиссёра развернётся 4 мая 1970
года в Кентском государственном университете, куда прибыла Национальная гвардия штата Огайо для того, чтобы разогнать участников демонстрации против войны во Вьетнаме. По неизвестным причинам гвардейцы открыли огонь по толпе, в результате чего погибло 4 и было ранено 9 студентов. Стивен Белбер
адаптирует для картины книгу Говарда Минса «67 выстрелов: Кентский университет и конец американской невинности»
(67 Shots: Kent State and the End of American Innocence).
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