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Джэй Роуч расскажет про расстрел студентов в Кентском университете

14 октября
2017 год

Новости кино >>
14 октября 2017
Джэй Роуч планирует взяться за постановку драмы «67 выстрелов», основанной на трагическом событии, случившемся в 1970 году в штате Огайо.

Джэй Роуч расскажет про расстрел студентов в Кентском университете

Согласно The Hollywood Reporter, фильм будет финансироваться продюсером Шивани Рават и её компанией ShivHans Pictures. Ранее Рават и Роуч уже сотрудничали при создании биографической ленты «Трамбо» с Брайаном Крэнстоном в заглавной роли. Продюсерская команда будущей картины также включает в себя Тину Фей, Монику Левинсон, Джеффа Ричмонда и Эрика Гуриана.

Сюжет новой работы режиссёра развернётся 4 мая 1970 года в Кентском государственном университете, куда прибыла Национальная гвардия штата Огайо для того, чтобы разогнать участников демонстрации против войны во Вьетнаме. По неизвестным причинам гвардейцы открыли огонь по толпе, в результате чего погибло 4 и было ранено 9 студентов. Стивен Белбер адаптирует для картины книгу Говарда Минса «67 выстрелов: Кентский университет и конец американской невинности» (67 Shots: Kent State and the End of American Innocence).
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