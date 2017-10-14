Джош Бун адаптирует для кино «Талисман» Стивена Кинга

анонс

Драма «67 выстрелов» будет посвящена трагическому событию 1970 года.

Джэй Роуч расскажет про расстрел студентов в Кентском университете

«Гамбит» появится в день Святого Валентина

13 октября

Начался сбор средств на памятник актрисе Татьяне Самойловой

Она никогда никого ни о чём не просила.