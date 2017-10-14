Джош Бун адаптирует для кино «Талисман» Стивена Кинга

Создатель сериала «Люди Икс: Новые мутанты» Джош Бун
адаптирует для кино фэнтезийный роман «Талисман»
(он же «Столкновение миров
»), написанный в 1984 году Стивеном Кингом
в соавторстве с Питером Страубом
.
Как предполагает Variety, Бун также может занять режиссёрское кресло будущего фильма. За производство экранизации возьмётся кинокомпания Amblin Entertainment. Фрэнк Маршалл
и Майкл Райт
числятся продюсерами. Премьеру следует ожидать в 2019 году.
Первоисточник рассказывает о 12-летем Джеке Сойере, путешествующем по реальному и параллельному мирам в поисках талисмана, способного спасти жизнь его умирающей матери.
Впервые об экранизации заговорили ещё в 1985 году. Сам Стивен Спилберг
планировал адаптировать роман в виде сериала, но у него так и не дошли руки до реализации задуманного. Следующей попыткой стал проект конца 90-х с участием Уилла Смита
. Произведение также думали перенести на экран Мик Гаррис
, Эдвард Звик
и Вадим Перельман
, но никто из них не довёл дело до конца.
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