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Джош Бун адаптирует для кино «Талисман» Стивена Кинга

14 октября
2017 год

Новости кино >>
14 октября 2017
Создатель сериала «Люди Икс: Новые мутанты» Джош Бун адаптирует для кино фэнтезийный роман «Талисман» (он же «Столкновение миров»), написанный в 1984 году Стивеном Кингом в соавторстве с Питером Страубом.

Джош Бун адаптирует для кино «Талисман» Стивена Кинга

Как предполагает Variety, Бун также может занять режиссёрское кресло будущего фильма. За производство экранизации возьмётся кинокомпания Amblin Entertainment. Фрэнк Маршалл и Майкл Райт числятся продюсерами. Премьеру следует ожидать в 2019 году.

Первоисточник рассказывает о 12-летем Джеке Сойере, путешествующем по реальному и параллельному мирам в поисках талисмана, способного спасти жизнь его умирающей матери.

Впервые об экранизации заговорили ещё в 1985 году. Сам Стивен Спилберг планировал адаптировать роман в виде сериала, но у него так и не дошли руки до реализации задуманного. Следующей попыткой стал проект конца 90-х с участием Уилла Смита. Произведение также думали перенести на экран Мик Гаррис, Эдвард Звик и Вадим Перельман, но никто из них не довёл дело до конца.
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