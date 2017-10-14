Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джованни Рибизи вернётся на Пандору

14 октября
2017 год

Новости кино >>
14 октября 2017
Джованни Рибизи вернётся к роли главного администратора корпорации RDA Питера Селфриджа в сиквелах «Аватара» Джеймса Кэмерона, сообщает Deadline.

«Аватар»

Производство всех последующих частей популярного фантастического фильма 2009 года одновременно стартовало 25 сентября в калифорнийском городе Манхэттен-Бич. В съёмках, помимо Рибизи, принимают участие Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Джоэл Мур, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Клифф Кёртис, Уна Чаплин и Мэтт Джералд.

Продюсерами сиквелов числятся сам Кэмерон и Джон Ландау. В написании сценария режиссёру помогли Джош Фридман, Рик Джаффа, Аманда Сильвер и Шейн Салерно.

Зрители смогут посмотреть продолжения «Аватара» 18 декабря 2020-го, 17 декабря 2021-го, 20 декабря 2024-го и 19 декабря 2025 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Четыре «Аватара» выйдут до 2025 года
Кейт Уинслет прилетит на Пандору ради Джеймса Кэмерона
Джеймс Кэмерон приступил к съёмкам всех четырёх сиквелов «Аватара»
персоны
Клифф КертисДжеймс КэмеронДжон ЛандауСтивен ЛэнгДжоэл МурДжованни РибизиЗои СалданаСигурни УиверКейт УинслетСэм УортингтонУна Чаплин
фильмы
Аватар

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Лика Кавжарадзе
11 октября скончалась актриса Лика Кавжарадзе.
Родион Гордиенко
9 октября ушёл из жизни актёр Родион Гордиенко.
Жан Рошфор
9 октября ушёл из жизни французский актёр Жан Рошфор.

День рождения >>

Анастасия Веденская
Алексей Девотченко
Олег Ефремов (II)
Саят Исембаев
Михаил Козаков
Ксения Лаврова-Глинка
Вячеслав Разбегаев
Лесь Сердюк
Вадим Спиридонов
Миа Васиковска
Лиллиан Гиш
Анджей Зелиньский
Удо Кир
Стив Куган
Роджер Мур
Бен Уишоу
все родившиеся 14 октября >>

Афиша кино >>

Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Аритмия
драма, мелодрама
Россия, 2017
Сделано в Америке
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Три сестры
драма
Россия, 2017
My Little Pony в кино
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Канада, Россия, США, 2017
Гангстердам
комедия
Нидерланды, Франция, 2017
Заклятье. Наши дни
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Румыния, 2017
На глубине шести футов
драма, триллер
США, 2017
Неудобная планета
научно-популярный
США, 2017
Родные
биография, исторический фильм
Германия, Латвия, Украина, Эстония, 2016
Сила мечты
исторический фильм
Россия, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью