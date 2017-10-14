Джованни Рибизи вернётся на Пандору

Джованни Рибизи
вернётся к роли главного администратора корпорации RDA Питера Селфриджа в сиквелах «Аватара» Джеймса Кэмерона
, сообщает Deadline.
Производство
всех последующих частей популярного фантастического фильма 2009 года одновременно стартовало 25 сентября
в калифорнийском городе Манхэттен-Бич. В съёмках, помимо Рибизи, принимают участие Сигурни Уивер
, Сэм Уортингтон
, Зои Салдана
, Джоэл Мур
, Стивен Лэнг
, Кейт Уинслет
, Клифф Кёртис
, Уна Чаплин
и Мэтт Джералд
.
Продюсерами сиквелов числятся сам Кэмерон
и Джон Ландау
. В написании сценария режиссёру помогли Джош Фридман
, Рик Джаффа
, Аманда Сильвер
и Шейн Салерно
.
Зрители смогут посмотреть продолжения «Аватара» 18 декабря 2020
-го, 17 декабря 2021
-го, 20 декабря 2024
-го и 19 декабря 2025
года.
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