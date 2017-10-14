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Бен Аффлек и Мэтт Дэймон спродюсируют фильм о первых полицейских под прикрытием

14 октября
2017 год

Новости кино >>
14 октября 2017
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон всё ещё предпочитают работать вместе. На сей раз голливудские звёзды выступят в качестве продюсеров триллера «Тени», за производство которого отвечает Paramount.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек

Согласно сайту Screen Rant, сценарий к будущей ленте напишет Крис Бремнер на основе статьи Мэтью Перла «В тенях», опубликованной в Boston Globe.

Зрителям поведают о 140-тысячном Бостоне 1840-х годов, в чьей полиции работало тогда лишь около 200 человек. Для того, чтобы как-то исправить эту ситуацию, мэр Джозайя Куинси-младший вместе с горсоветом разрешил сформировать спецотряд, получивший название «Тени». Так появились служители правопорядка, которые никак не выделялись среди обывателей, сотрудничали с осведомителями и работали под прикрытием.

Других подробностей о проекте пока неизвестно.
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