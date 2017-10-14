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«Всё чудесатее и чудесатее»: Алиса подружится с Дороти из Страны Оз

14 октября
2017 год

Новости кино >>
14 октября 2017
Пока Американ Макги собирает средства на третью часть компьютерной игры Alice, кинематографисты не теряют времени даром. Продюсер Брайан Унклесс («Голодные игры») возьмётся за производство фильма «Дороти и Алиса» (Dorothy and Alice), сообщает Deadline.

«Всё чудесатее и чудесатее»: Алиса подружится с Дороти из Страны Оз

Сюжет будущей картины придумал учитель английского Джастин Мерц, после чего права на его сценарную заявку приобрёл Netflix. Мерц уже имел опыт в жанре сказки, поскольку ему доверили работу над сценарием грядущего диснеевского фильма «Розочка».

Зрителю предстоит стать свидетелями феноменального события – знакомства Дороти Гейл из Страны Оз и Алисы из Зазеркалья. История начнётся с того, что Дороти, преследуемая кошмарами о грядущем разрушении Оз, попадает в заведение, предназначенное для всех, кто страдает от беспокойных и ярких снов (скорее всего, речь об обыкновенной психушке). Здесь-то и состоится её знакомство с девочкой Алисой, и вместе они решают спасти фантастические миры, которые на самом деле существуют. Похоже, это начало прекрасной дружбы.
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«Всё чудесатее и чудесатее»: Алиса подружится с Дороти из Страны Оз фотографии
«Всё чудесатее и чудесатее»: Алиса подружится с Дороти из Страны Оз фотографии
«Всё чудесатее и чудесатее»: Алиса подружится с Дороти из Страны Оз фотографии
«Всё чудесатее и чудесатее»: Алиса подружится с Дороти из Страны Оз фотографии
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