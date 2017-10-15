«Нелюбовь» Андрея Звягинцева признана лучшим фильмом 61-го Лондонского международного кинофестиваля

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева
признана лучшим фильмом завершившегося в субботу 61-го Лондонского международного кинофестиваля
(BFI London Film Festival), проходившего с 2 по 14 октября
. Для режиссёра это уже вторая награда в Лондоне – в 2014 году главный приз получил «Левиафан»
.
«Для нас большая честь получить эту высокую награду, которую мы расцениваем и как признание таланта выдающегося режиссёра Андрея Звягинцева, и как свидетельство того, что рассказанная в «Нелюбви» история близка и понятна зрителям, живущим в других странах, будь то французы или англичане. Успех на Лондонском кинофестивале очень важен – переполненные залы, восторженная реакция британской прессы, интерес британской аудитории – всё это имеет колоссальное значение для предстоящего выхода фильма на экраны Великобритании в феврале 2018 года», –
приводит слова продюсера фильма Александра Роднянского
пресс-служба кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн».
Основную награду Сазерленд Трофи, которой удостаиваются лучшие из впервые представленных фильмов, получила «Рана»
(The Wound) южно-африканского режиссёра Джона Тренгоува
. Премии Грирсона удостоена британская документальная картина «Королевство из нас»
(Kingdom of Us), снятая дебютанткой Люси Коэн
. Лучшей короткометражной работой названа неигровая лента американца Патрика Бреснана «Охота на кроликов»
(The Rabbit Hunt)
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