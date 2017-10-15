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«Нелюбовь» Андрея Звягинцева признана лучшим фильмом 61-го Лондонского международного кинофестиваля

15 октября
2017 год

Новости кино >>
15 октября 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева признана лучшим фильмом завершившегося в субботу 61-го Лондонского международного кинофестиваля (BFI London Film Festival), проходившего с 2 по 14 октября. Для режиссёра это уже вторая награда в Лондоне – в 2014 году главный приз получил «Левиафан».

«Нелюбовь»
фото: whatson.bfi

«Для нас большая честь получить эту высокую награду, которую мы расцениваем и как признание таланта выдающегося режиссёра Андрея Звягинцева, и как свидетельство того, что рассказанная в «Нелюбви» история близка и понятна зрителям, живущим в других странах, будь то французы или англичане. Успех на Лондонском кинофестивале очень важен – переполненные залы, восторженная реакция британской прессы, интерес британской аудитории – всё это имеет колоссальное значение для предстоящего выхода фильма на экраны Великобритании в феврале 2018 года», – приводит слова продюсера фильма Александра Роднянского пресс-служба кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн».

Основную награду Сазерленд Трофи, которой удостаиваются лучшие из впервые представленных фильмов, получила «Рана» (The Wound) южно-африканского режиссёра Джона Тренгоува. Премии Грирсона удостоена британская документальная картина «Королевство из нас» (Kingdom of Us), снятая дебютанткой Люси Коэн. Лучшей короткометражной работой названа неигровая лента американца Патрика Бреснана «Охота на кроликов» (The Rabbit Hunt)
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