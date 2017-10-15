Дженна Дьюан влюбится в Берлин

Жена Ченнинга Татума Дженна Дьюан
присоединилась к команде киноальманаха «Берлин, я люблю тебя»
, сообщает Deadline.
Актриса составит компанию Хелен Миррен
, Кире Найтли
, Джиму Стёрджессу
, Микки Рурку
, Диего Луне
, Орландо Блуму
, Софи Тёрнер
, Джеку Хьюстону
, Патрику Демпси
и Рене Зеллвегер
.
Картина станет финалом для киносерии, посвящённой городам, которую начал продюсер Эмманюэль Бенбии
в 2006 году фильмом «Париж, я люблю тебя!»
. Далее последовали «Нью-Йорк, я люблю тебя!»
и «Рио, я люблю тебя!»
, а теперь настала очередь немецкой столицы.
Сценарий к альманаху написали Нил ЛаБьют
и Дэвид Вернон
, а поставят новеллы Дэннис Ганзель
, Питер Челсом
, Тиль Швайгер
, Дианна Агрон
, Мэсси Таджедин
, Джастин Франклин
, Дани Леви
и Фернандо Эймбке
. Джозеф Руснак
свяжет все эпизоды в единое целое. Продюсерами числятся Клаус Клаузен
, Эдда Райзер
, Джозеф Штайнбергер
, Элис Де Соуза
и Скэди Лис
. Бенбии выступит в качестве исполнительного продюсера.
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