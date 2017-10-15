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Дженна Дьюан влюбится в Берлин

15 октября
2017 год

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15 октября 2017
Жена Ченнинга Татума Дженна Дьюан присоединилась к команде киноальманаха «Берлин, я люблю тебя», сообщает Deadline.

Дженна Дьюан

Актриса составит компанию Хелен Миррен, Кире Найтли, Джиму Стёрджессу, Микки Рурку, Диего Луне, Орландо Блуму, Софи Тёрнер, Джеку Хьюстону, Патрику Демпси и Рене Зеллвегер.

Картина станет финалом для киносерии, посвящённой городам, которую начал продюсер Эмманюэль Бенбии в 2006 году фильмом «Париж, я люблю тебя!». Далее последовали «Нью-Йорк, я люблю тебя!» и «Рио, я люблю тебя!», а теперь настала очередь немецкой столицы.

Сценарий к альманаху написали Нил ЛаБьют и Дэвид Вернон, а поставят новеллы Дэннис Ганзель, Питер Челсом, Тиль Швайгер, Дианна Агрон, Мэсси Таджедин, Джастин Франклин, Дани Леви и Фернандо Эймбке. Джозеф Руснак свяжет все эпизоды в единое целое. Продюсерами числятся Клаус Клаузен, Эдда Райзер, Джозеф Штайнбергер, Элис Де Соуза и Скэди Лис. Бенбии выступит в качестве исполнительного продюсера.
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