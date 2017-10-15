Merry Christmas: «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона появится на экранах в конце декабря

Стали известны некоторые подробности новой совместной работы Пола Томаса Андерсона
и Дэниэла Дэй-Льюиса
‒ драмы «Призрачная нить»
.
Согласно официальному синопсису, опубликованному на сайте кинокомпании Focus Features
, события картины развернутся в Великобритании 1950-х годов за кулисами лондонской индустрии моды. Дэй-Льюис, решивший после данной ленты завершить кинокарьеру, предстанет в образе успешного американского кутюрье Чарльза Джеймса со сложным характером. Прославившись в Нью-Йорке, он отправляется в Лондон, чтобы поработать для элиты британского общества и членов королевской семьи.
Компанию актёру составят актрисы Лесли Мэнвилл
и Вики Крипс
.
«Призрачная нить» выйдет в мировой прокат на католическое Рождество, 25 декабря
.
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