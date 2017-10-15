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Merry Christmas: «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона появится на экранах в конце декабря

15 октября
2017 год

Новости кино >>
15 октября 2017
Стали известны некоторые подробности новой совместной работы Пола Томаса Андерсона и Дэниэла Дэй-Льюиса ‒ драмы «Призрачная нить».

Пол Томас Андерсон и Дэниэл Дэй-Льюис на съёмках фильма «Нефть»

Согласно официальному синопсису, опубликованному на сайте кинокомпании Focus Features, события картины развернутся в Великобритании 1950-х годов за кулисами лондонской индустрии моды. Дэй-Льюис, решивший после данной ленты завершить кинокарьеру, предстанет в образе успешного американского кутюрье Чарльза Джеймса со сложным характером. Прославившись в Нью-Йорке, он отправляется в Лондон, чтобы поработать для элиты британского общества и членов королевской семьи.

Компанию актёру составят актрисы Лесли Мэнвилл и Вики Крипс.

«Призрачная нить» выйдет в мировой прокат на католическое Рождество, 25 декабря.
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