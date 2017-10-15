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Кирилл Плетнёв нашёл своих «Идеальных»

15 октября
2017 год

Новости кино >>
15 октября 2017
Пока дебютный полнометражный фильм Кирилла Плетнева «Жги!» только готовится к выходу в прокат, он уже занят новым проектом «Идеальные», съемки которого пока проходят в Москве и Подмосковье. Кино-театр.ру побывал на съемочной площадке и узнал, как Плетнев нашел своих идеальных героев.

Кирилл Плетнёв нашёл своих «Идеальных»
фото: кинокомпания "Марс Медиа"

Чуть дальше Волоколамска, немного съезжая с трассы, рядом с небольшим поселком на дорожной развилке множество съемочной техники и шикарный BMW, возле которого Полина Максимова, которую даже сложно узнать в новом образе, и замерзшая Любовь Аксенова спорят из-за кулона и читают смски друг друга. «Жди от нее, что она сейчас проколется. Смотри на Полину – врет или не врет, прикидывается или не прикидывается», – командует Аксеновой режиссер Кирилл Плетнева. Максимова, дерзкая, в высоких ботинках и косухе, совсем не похожая на свои предыдущие кинообразы. «Не знаю, что ты сейчас играла, но это очень правильная интонация для Киры», – довольно отмечает Плетнев и говорит «Стоп. Снято».

Героини Аксеновой и Максимовой – соперницы, которые любят одного парня (Риналь Мухаметов). После его гибели они начинают получать телефонные сообщения и другие послания, автором которых может быть только он. Сообщения исчезнувшего направляют девушек на юг страны, где они должны разгадать тайну их общей любви и разобраться в себе и неясном прошлом. Сценарий фильм написала автор «Измен» и «Купи меня» Дарья Грацевич.

«Дарья уникальна, ее диалоги и понимание женской психологии, женской сути удивительное. Сейчас же очень мало сценаристов знают по фамилиям. Дарья Грацевич – одна из тех, чье имя известно. И для меня большое счастье, что я снимаюсь в этом проекте. Тем более я абсолютно доверяю Кириллу как режиссеру», – говорит Максимова, героиня которой «нервная, резкая, дерзкая» – совершенно отличающаяся от тех девушек, которых Полина играла раньше.

Кирилл Плетнёв нашёл своих «Идеальных»
фото: кинокомпания "Марс Медиа"

Свой первый фильм Плетнев снимал по собственному сценарию, перед «Идеальными» он готовил новый проект, но прочитал текст Грацевич «на одном дыхании» и его, как говорится, зацепило.

«Сценарий привлек меня интригой, потому что я до конца пытался догадаться в чем дело, и небанальными характерами. Есть такой расхожий сюжет в драматургии, который называется изживание трагедии. На эту тему снято очень много фильмов. Так или иначе, этот фильм и о приятии трагедии, и о том, что надо жить дальше, и о том, что благодаря кризисам мы меняемся и растем, потому что обе героини в начале сценария одни, а после трех дней, проведенных вместе, они становятся совершенно другими. Выживая, переживая трагедию, они выходят из нее обновленными», – рассказывает Кирилл Плетнев.

Новый фильм режиссер называет мелодраматическим триллером. Кроме того, это роуд-муви, действие которого практически полностью держится на двух главных актрисах. Кастинг был огромный, по словам Плетнева, пробовались практически все российские актрисы подходящего возраста.

«Им всем очень нравился сценарий, но я прекрасно понимал, что здесь есть такой опасный момент. С одной стороны, они должны быть молодые, а с другой – глубокие. С третьей стороны, они должны чувствовать юмор, потому что играть драму без юмора нельзя. Мы хотим сделать все-таки прокатное кино, и в данной ситуации юмор необходим. Причем не юмор на уровне Comedy Club, а ситуативный, для которого надо иметь иронию, самоиронию, некую мудрость. Большое количество актрис, которые приходили, не подошли по внутреннему объему. Было ощущение, что у них не мужик умер, а они котенка потеряли. Они все говорили о том, как им нравится эта роль, но при этом кроме знания текста в лучшем случае, они с собой ничего не приносили. А эти две актрисы, которых вы видите на площадке, подошли парой, они разные абсолютно, но в них есть и химия, они понимают, о чем говорят», – отмечает режиссер.

Кирилл Плетнёв нашёл своих «Идеальных»
фото: кинокомпания "Марс Медиа"

Плетнев рассказывает, что не специально вновь выбрал историю про двух женщин. Мечтает снять фильм с героями-мужчинами, но пока не складывается. В «Идельных», впрочем, есть как минимум два мужских персонажа. Главного – того самого погибшего парня, который возникает на экране лишь во флэшбеках, играет артист «Гоголь-центра» Риналь Мухаметов, которого теперь все чаще приглашают в кино. Сам Риналь, правда, честно признается, что еще не смирился с этой неожиданно нахлынувшей популярностью.

«Это здорово, когда есть возможность выбирать. У меня есть свои звихрения и я действительно не могу психологически принимать участие везде, потому что я чрезвычайно самокритичен. Я раньше себе в этом не признавался, считал, что очень некрасиво так говорить. Но когда посмотрел какие-то интервью, понял, что это из моих уст это звучит достаточно мило», – с улыбкой говорит Мухаметов.

Он отмечает, что ему не интересно играть в фильмах, где используется только его симпатичная внешность. Нынешний его герой и привлек актера объемом внутренних переживаний. К тому же и режиссер Кирилл Плетнев дает возможность актерам немного импровизировать.

Кирилл Плетнёв нашёл своих «Идеальных»
фото: кинокомпания "Марс Медиа"

«Когда выйдет кино, я уверен, кто-то будет говорить "ну нет, ты вообще тут на себя не похож", но я-то знаю себя. Поэтому я думаю, здесь очень много меня. Я рад, что здесь нет четких рамок, иначе я бы не смог ввязаться в эту историю и не смог бы плыть на этом потрясающем корабле под названием «художественный фильм «Идеальные», – отмечает Мухаметов и уходит репетировать.

Съемки сцены с его участием проходят в селе Ярополец, где когда-то была открыта первая в стране сельская ГЭС, в войну она была разрушена, а с 1980-го года была восстановлена как памятник истории и культуры. Несмотря на то, что масштабы ГЭС сегодня далеко от тех, какими они были до войны, водопад ее все равно внушает тревогу. Особенно когда к его краю опасно подплывает лодка с актерами Риналем Мухаметовым и Любовью Аксеновой. У последней вообще глаза скрыты повязкой. Управляет лодкой Риналь, который в этой сцене флэшбека устраивает героине Аксеновой романтическое свидание и делает предложение выйти замуж.

Помимо технических сложностей и огромного количества техники, в том числе крана, снимающего проезд лодки, для этой сцены сложно придумать и художественное решение.

Кирилл Плетнёв нашёл своих «Идеальных»
фото: кинокомпания "Марс Медиа"

«У нас в фильме есть граница реального времени и граница флэшбеков. Флэшбеки – очень неблагодарная вещь, они всегда тормозят действие. Как сделать так, чтобы одно вытекало из другого, клеилось и в то же время контрастировало и составляло некую единую гамму, композицию, вот это, наверное, для меня самое интересное», – признается Плетнев.

Он сам, кстати, тоже играет в «Идеальных». Пришлось, так как практически накануне съемок один актер не смог сыграть в этом проекте.

«Я не собирался сниматься, если честно. Когда Иствуд снимал «Мосты округа Мэдисон», он тоже не собирался играть, хотел только снимать. Но за четыре дня до съемок у нас слетел артист, который должен был играть эту роль, поэтому было принято решение, что я сыграю сам. Я очень боялся этой ситуации, мне было очень сложно, потому что я не понимал, как буду оценивать себя со стороны, но на второй съемочный день я начал и сниматься, и снимать, отсматривал плэйбек и понял, что это, как когда ты у плохих режиссеров снимаешься, понимаешь, что он тебе ничего не даст, подходишь смотришь на плэйбек, сам себя правишь, просишь еще актерский дубль. Вот приблизительно так я сейчас и существую. И делаю по себе дубли. Пока со второго получалось», – смеясь, рассказывает Плетнев и уходит за плэйбек, чтобы скомандовать «Камера! Мотор!». Снято все будет в конце октября, затем предстоит монтаж картины.

На экраны фильм «Идеальные» выйдет осенью 2018 года.

Маша Токмашева
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Кирилл Плетнёв нашёл своих «Идеальных» фотографии
Кирилл Плетнёв нашёл своих «Идеальных» фотографии
Кирилл Плетнёв нашёл своих «Идеальных» фотографии
Кирилл Плетнёв нашёл своих «Идеальных» фотографии
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