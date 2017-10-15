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Дженнифер Лопес разберётся с законом в Сан-Диего

15 октября
2017 год

Новости кино >>
15 октября 2017
CBS дала зелёный свет разработке многосерийной трагикомедии Дженнифер Лопес, Элейн Голдсмит-Томас и Universal Television «Росарито-бич», сообщает Deadline.

Дженнифер Лопес

Создатели сериала Ник Уайсс, Айзек Лэскин и Мэтт Лопес описывают свой проект, как лёгкий одночасовой процедурал, бросающий вызов общепринятым культурным нормам.

Зрителю поведают об опозоренной свободной женщине-прокуроре из Калифорнии и амбициозном латиноамериканском адвокате, который намерен построить свою практику в Сан-Диего, занимаясь делами, связанными с американцами и мексиканцами.

Голдсмит-Томас, Дженнифер Лопес и Бенни Медина наряду с Уайссом и Мэттом Лопесом выступят в качестве исполнительных продюсеров, а Лэскин числится со-исполнительным продюсером будущего телешоу.
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