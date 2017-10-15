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«Город пришельцев» вернётся на экраны

15 октября
2017 год

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15 октября 2017
The CW захотел вернуть на малые экраны молодёжный фантастический сериал «Город пришельцев», закрытый 15 лет назад после третьего сезона.

«Город пришельцев»

Согласно THR, основой для новой версии вновь послужит серия романов Мелинды Метц «Старшая школа Розвелла» (Roswell High). Зрителям поведают о дочери нелегальных иммигрантов, которая по возвращении в родной городок узнаёт о том, что её бывший парень, ставший полицейским, на самом деле не человек, а пришелец. Вместе они, вопреки всем напастям, пытаются выяснить тайну его происхождения.

Над сценарием корпит Карина Эдли Маккензи («Первородные»), которая также взяла на себя обязательства исполнительного продюсера вместе с Лоуренсом Бендером, Джастином Фолви, Дэррилом Фрэнком и Кевином Келли Брауном, работавшим над оригиналом. За производство отвечают Amblin Television, Bender Brown Productions и Warner Bros. Television.
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«Город пришельцев»
«Город пришельцев»
«Город пришельцев»
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