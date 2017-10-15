«Город пришельцев» вернётся на экраны

The CW захотел вернуть на малые экраны молодёжный фантастический сериал «Город пришельцев»
, закрытый 15 лет назад после третьего сезона.
Согласно THR, основой для новой версии вновь послужит серия романов Мелинды Метц «Старшая школа Розвелла»
(Roswell High). Зрителям поведают о дочери нелегальных иммигрантов, которая по возвращении в родной городок узнаёт о том, что её бывший парень, ставший полицейским, на самом деле не человек, а пришелец. Вместе они, вопреки всем напастям, пытаются выяснить тайну его происхождения.
Над сценарием корпит Карина Эдли Маккензи
(«Первородные»
), которая также взяла на себя обязательства исполнительного продюсера вместе с Лоуренсом Бендером
, Джастином Фолви
, Дэррилом Фрэнком
и Кевином Келли Брауном
, работавшим над оригиналом. За производство отвечают Amblin Television, Bender Brown Productions и Warner Bros. Television.
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