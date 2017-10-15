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Умер актёр Дмитрий Марьянов

15 октября
2017 год

Новости кино >>
15 октября 2017
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов на 48-ом году жизни скончался сегодня по дороге в больницу, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах. Причина смерти пока не называется.

Дмитрий Марьянов родился 1 декабря 1969 года в Москве. Впервые сыграл в кино ещё подростком в фильме «Выше радуги», затем - в картине «Дорогая Елена Сергеевна». Окончил театральное училище имени Щукина, больше десяти лет играл в спектаклях театра «Ленком». На его счету несколько десятков ролей в различных фильмах и сериалах.

Умер актёр Дмитрий Марьянов

Кино-театр.ру выражает соболезнования родственникам и друзьям погибшего, а также всем зрителям, которые любили его работы.
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персоны
Дмитрий Марьянов
фильмы
Выше РадугиДорогая Елена Сергеевна

обсуждение >>
№ 20
baikal   16.10.2017 - 02:06
Очень,очень жаль........ читать далее>>
№ 19
Сергей Кононов   16.10.2017 - 02:00
Тяжелая утрата... Дима сейчас выше радуги.. читать далее>>
№ 18
Дмитрий Новицкий (Москва)   16.10.2017 - 01:41
Не могу поверить.Для меня это невосполнимая утрата,я как будто потерял родного человека.Переживаю это горе вместе с родными и близкими Дмитрия.В который раз убеждаюсь,что смерть забирает не тех кого следовало... читать далее>>
№ 17
Alisa_05 (Ярославль)   16.10.2017 - 00:55
Просто невозможно поверить... Какой ужас.. читать далее>>
№ 15
brocard (Москва)   16.10.2017 - 00:48
... Возможно, случилось ближе к Лобне, туда московские скорые только за деньги поедут... Да, что гадать... Уже все равно ничего не поправить... Я его в "Слушая тишину" очень люблю... Красавчик... читать далее>>
Всего сообщений: 19
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