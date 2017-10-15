Умер актёр Дмитрий Марьянов

Актер театра и кино Дмитрий Марьянов
на 48-ом году жизни скончался сегодня по дороге в больницу, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах. Причина смерти пока не называется.
Дмитрий Марьянов родился 1 декабря 1969 года в Москве. Впервые сыграл в кино ещё подростком в фильме «Выше радуги
», затем - в картине «Дорогая Елена Сергеевна
». Окончил театральное училище имени Щукина, больше десяти лет играл в спектаклях театра «Ленком»
. На его счету несколько десятков ролей в различных фильмах и сериалах.
Кино-театр.ру
выражает соболезнования родственникам и друзьям погибшего, а также всем зрителям, которые любили его работы.
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