Марина Неёлова усыновила рыбу

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представляет премьеру трейлера трагикомедии Владимира Котта
«Карп отмороженный
».
Фильм снят по одноименной повести Андрея Таратухина
. Главная героиня, пенсионерка Елена Михайловна (Марина Неёлова
), живущая в маленьком городке, внезапно узнаёт о смертельном диагнозе. Однако женщина не унывает, и практично начинает готовиться с собственным похоронам, не желая ничем беспокоить своего вечно занятого сына (Евгений Миронов
), успешно строящего свою бизнес-карьеру в северной столице. Внезапно полученная в дар живая рыбина даёт пенсионерке надежду, советы и поводы для общения с сыном. Который, в свою очередь, получает возможность познать и принять все прелести провинциальной жизни.
В фильме снимались Марина Неёлова
, Евгений Миронов
, Алиса Фрейндлих
, Сергей Пускепалис
, Александр Баширов
, Наталья Суркова
и другие актёры. Государственной поддержки картина не получила, и создавалась на частные деньги. Так, продюсеру Никите Владимирову
пришлось заложить квартиру, чтобы довести работу до конца.
Премьера фильма состоялась на 39-м Московском международном кинофестивале
, где он получил приз зрительских симпатий. В сентябре «Карп отмороженный» был фильмом открытия кинофестиваля «Меридианы Тихого»
во Владивостоке, и также получил приз зрительских симпатий.
«Карп отмороженный»
выйдет в прокат по России 14 декабря
.
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