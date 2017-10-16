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Марина Неёлова усыновила рыбу

16 октября
2017 год

Новости кино >>
16 октября 2017
kino-teatr.ru представляет премьеру трейлера трагикомедии Владимира Котта «Карп отмороженный».

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Фильм снят по одноименной повести Андрея Таратухина. Главная героиня, пенсионерка Елена Михайловна (Марина Неёлова), живущая в маленьком городке, внезапно узнаёт о смертельном диагнозе. Однако женщина не унывает, и практично начинает готовиться с собственным похоронам, не желая ничем беспокоить своего вечно занятого сына (Евгений Миронов), успешно строящего свою бизнес-карьеру в северной столице. Внезапно полученная в дар живая рыбина даёт пенсионерке надежду, советы и поводы для общения с сыном. Который, в свою очередь, получает возможность познать и принять все прелести провинциальной жизни.

В фильме снимались Марина Неёлова, Евгений Миронов, Алиса Фрейндлих, Сергей Пускепалис, Александр Баширов, Наталья Суркова и другие актёры. Государственной поддержки картина не получила, и создавалась на частные деньги. Так, продюсеру Никите Владимирову пришлось заложить квартиру, чтобы довести работу до конца.

Премьера фильма состоялась на 39-м Московском международном кинофестивале, где он получил приз зрительских симпатий. В сентябре «Карп отмороженный» был фильмом открытия кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке, и также получил приз зрительских симпатий.

«Карп отмороженный» выйдет в прокат по России 14 декабря.
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Карп отмороженный

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